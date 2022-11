Certificazioni FIMI settimana 46: settimo platino per “Taxi Driver” di Rkomi. Salgono ancora le vendite dei brani Sanremo 2022

Certificazioni FIMI settimana 46 del 2022.

Protagonista della settimana è sicuramente Rkomi che raggiunge un importante traguardo con il suo ultimo album. Certificazioni anche “d’annata” questa settimana con Vasco Rossi.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per I’m good (Blue) di David Guetta & Beba Rexha. Doja di Central Cee arriva invece al DISCO D’ORO così come Invincible di Pop Smoke e Break my soul di Beyoncé.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale conquista questa settimana certificazioni in Italia.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.