Rettore a Gianni Morandi: “Devi assumerti le tue responsabilità e ritirarti!”

Rettore contro Gianni Morandi sulla questione squalifica al Festival di Sanremo 2022.

Donatella Rettore è un’artista nota per non avere peli sulla lingua. Quello che pensa dice. E questo, per quanto apprezzabile, spesso l’ha portata ad avere dei nemici.

La cantautrice sarà in gara al prossimo Festival con il brano Chimica in duetto con la cantautrice Ditonellapiaga. Intervistata da Il Corriere della sera Rettore ha parlato senza filtri commentando anche il caso Gianni Morandi.

Per i pochi che non ricordassero o lo sapessero (vedi qui) Morandi ha inavvertitamente pubblicato sulla sua pagina Facebook il brano Apri tutte le porte, in gara al Festival ma non è stato squalificato (cosa che ha scatenato l’ira di molti, in primis il Codacons).

Ma andiamo a scoprire cosa ha dichiarato al riguardo Donatella…

RETTORE VS GIANNI MORANDI

Ecco il pensiero della cantautrice sulla questione…

Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza. Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi ‘oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato’ e cose così. Ma dai.

E allora, con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare!

Ora, il sottoscritto non conta un cavolo… e sicuramente esprimere un parere che non sia a favore di Morandi non è considerato accettabile ma…

Ma davvero Gianni… hai una carriera piena di successi e soddisfazioni. Ha cantato e sfondato quando vendere un disco significava diventare realmente ricchi (mica come ora che Spotify ti da il contentino), hai avuto tutto e hai tutto. Ci stava lasciare un posto ad uno dei tanti artisti che se non vanno a Sanremo non possono fare tour, vengono licenziati dalle discografiche e non arrivano a fine mese.

Tanto a te, anche come super ospite ti avrebbero lasciato partecipare, anche fuori gara. Che occasione persa di fare la cosa giusta…