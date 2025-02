È polemica per la gaffe di Rettore nel commentare Loredana Errore a Ora o Mai Più: “Sembravi quasi una…”

Durante la puntata di Ora o mai più, andata in onda su Rai 1 il 1° febbraio, Donatella Rettore si è resa protagonista di un’uscita infelice nel commentare l’esibizione di Loredana Errore che ha generato gelo in studio e acceso le polemiche sul web.

Dopo lo scontro verbale con Valerio Scanu nella terza puntata del programma (vedi qui), anche questa settimana a far discutere più della musica e della vittoria di Loredana Errore, sono le nuove polemiche. E ancora una volta, al centro di esse, c’è Rettore.

Ora o mai più, Rettore e il presunto insulto razzista

Mentre giudicava la performance di Loredana Errore, in duetto con il coach Marco Masini sulle note de La notte di Arisa, la cantautrice veneta, nel tentativo di fare un complimento, ha dichiarato: “Mi sembravi quasi una neg*a”.

Il commento ha subito provocato una reazione nel conduttore Marco Liorni, che ha cercato di correggerla: “Sembravi quasi una voce black”. Rettore ha cercato di aggiustare il tiro ribadendo: “Una voce nera, scura, bella…”. A quel punto, è intervenuta la stessa Loredana Errore, sottolineando la gaffe della coach: “Sicuramente una voce black, non neg*a. Neg*a non è una bella parola”.

Liorni ha provato a chiudere il momento con un: “Vabeh, le è scappato”, mentre Rettore ha insistito: “Nera, nera. Ho detto una voce nera. Non è Aretha Franklin, però nove”.

Nonostante la spiegazione, il web ha reagito con indignazione e, nelle ore successive, più che sulle singole performance musicali (qui rendiconto e pagelle della quinta puntata), l’attenzione si è concentrata su questo spiacevole episodio.

L’origine e l’evoluzione della parola contestata

Il termine utilizzato da Rettore, una parola che deriva dal latino niger, ha attraversato secoli di evoluzione semantica. Sebbene inizialmente fosse neutro, nel corso della storia ha assunto connotazioni discriminatorie, soprattutto a partire dal periodo della tratta degli schiavi e della segregazione razziale, quando la parola neg*o veniva usata per offendere e sminuire persone sulla base della loro etnia.

Detto ciò, è vero che, soprattutto nell’ambiente musicale, si usa l’espressione “voce nera” per sottolineare qualità vocali potenti e ricche di sfumature che hanno caratterizzato grande artiste come Aretha Franlklin, Etta James, Whitney Houson e molte altre ancora.

Da sempre fare complimenti alle “voci nere” deriva equivale a dare un riconoscimento storico e culturale a delle caratteristiche vocali distintive che molti artisti afroamericani e afrodiscendenti hanno portato alla musica moderna. Un’espressione che non si riferisce alla pelle, ma piuttosto a un modo di cantare che è diventato iconico grazie a generi come il gospel, blues, soul, jazz e R&B.

In questo caso, quella “G” di troppo sfuggita a Rettore ha acceso le critiche, soprattutto perché l’artista ha spesso dichiarato in passato di non volersi adeguare al politically correct. In ogni caso la stessa artista ha successivamente aggiunto in puntata: “Ho messo una ‘g’ in più, non volevo. Adoro le persone di tutti i colori”.

L’episodio andato in onda su Rai 1 ha quindi riacceso il dibattito sull’uso di termini legati alla storia della discriminazione, soprattutto nei media e in diretta nazionale. Ancora una volta, Donatella Rettore si trova al centro di una polemica legata alla sensibilità linguistica e al concetto di politicamente corretto.