Ora o mai più 2025: resoconto, classifica e voti della terza puntata. È polemica tra Valero Scanu e la giuria!

Ora o mai più: resoconto, voti e classifica della terza puntata. Sabato 25 gennaio 2025 in onda su Rai 1 la terza puntata della terza edizione di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni. Dopo aver fatto conoscenza con gli 8 artisti in gara e i loro coach la gara entra nel vivo dopo le vittorie di Matteo Amantia e Pierdavide Carone.

Come per le precedenti due edizioni, guidate da Amadeus, a dirigere l’orchestra c’è il Maestro Leonardo De Amicis.

Prima dell’inizio dello show viene mostrato il podio della classifica generale con i risultati delle prime due puntate:

Pierdavide Carone Matteo Amantia Antonella Bucci

In questa puntata anche una manche di cover con brani scelte dai coach per esaltare i talenti in gara ma scoppia la polemica con la giuria. Clicca in basso per il resoconto della puntata e le classifiche.