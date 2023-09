Nuovi cambi nella discografia italiana… Renato Tanchis passa a Warner Music Italy?

Renato Tanchis passa da Sony Music Italy a Warner Music Italy? Sembrerebbe proprio di sì secondo i rumors che girano in questi giorni nell’ambiente musicale.

Da quasi un anno a questa parte il mondo della discografia italiana è sempre più simile a quello del calciomercato con cambiamenti e continue nuove acquisizioni, non solo nel roster degli artisti, ma anche nei team di lavoro fondamentali per la riuscita di un progetto musicale.

In realtà il “DiscoMercato” è sempre esistito ma è da un anno a questa parte che si gioca sempre più a carte scoperte. Per la precisione da quando la dirigenza di Warner Music Italy è stata completamente rinnovata.

Da quel momento tra rumors, comunicati stampa ufficiali sembra di assistere ad un appassionante ( ma meno sanguinolenta per fortuna) puntata di Games of Thrones nella discografia italiana.

Lo spostamento in Warner di molti professionisti del settore ha innescato la reazione di Sony che a sua volta ha reclutato nel team nomi come Roberto Gentileschi e Giulia Mazzetto. In Universal nel frattempo si è puntato a valorizzare figure già interne all’azienda come Marcella Montella, un cambiamento che tra l’altro è andato a rafforzare il numero di donne in posizioni strategiche nella discografia italiana come Giulia Giampietro (alla guida di Altafonte Italia) e Sara Daniele, di recente arrivata a ricoprire a soli 27 anni il ruolo di Head of Promotion Local.

Ora secondo le nostre fonti sarebbe in arrivo, da Sony Music a Warner Music, un altra importantissima figura. L’attuale A&R Manager di EPIC Records and Strategic Mktg P.M. di Sony Music Italy, Renato Tanchis.

La posizione che Tanchis andrebbe a ricoprire non è ancora nota al momento anche se, a nostro avviso, è possibile che un professionista del suo calibro venga chiamato a mettere mano all’importantissima sezione dedicata al catalogo della major con sede in piazza della Repubblica a Milano.

Renato Tanchis dopo gli inizi nel mondo della musica come Dj nell’iconica discoteca Number One di Brescia, luogo dove ha lavorato con successo per oltre 25 anni, nel 2010 è arrivato nel mondo della discografia iniziando a lavorare proprio in Sony Music Italy.

Da aprile del 2021 ha ricoperto il ruolo di A&R in Epic Records/Sony Music lavorando a diversi progetti di successo come l’esordio di Finesse, Neima Ezza e Lortex.