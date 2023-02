Nuovi cambiamenti nella discografia italiana: Filippo Gimigliano passa a Warner Music, Marcella Montella promossa in Capitol

Continuano i movimenti all’interno delle major discografiche italiane con il passaggio di Filippo Gimigliano da Capitol Records (Universal Music Italy) a Warner Music Italy, dove andrà a ricoprire il ruolo di A&R manager.

Non è l’unico cambiamento visto che, praticamente in contemporanea, in Capitol Records Marcella Montella viene promossa al ruolo di Head of A&R.

Questi turnover nelle major italiane sono iniziati quando Pico Cibelli ha lasciato Sony Music Italy per prendere il posto di Marco Alboni nel ruolo di Presidente di Warner Music Italy.

Un importante cambiamento sulla scacchiera che ha spostato diversi equilibri nel mondo delle major discografiche.

In seguito infatti due preziosi elementi di Sony, Gianluca Guido e Marco Masoli, sono arrivati in Warner Music Italy per ricoprire rispettivamente il ruolo di VP Local, ovvero Vicepresidente, e A&R Director.

Ora arriva un nuovo acquisto per la Warner, questa volta da Capitol: Filippo Gimigliano che va a ricoprire il ruolo di A&R Manager.

FILIPPO GIMIGLIANO passa a Warner Music

Laureato in filosofia e comunicazione e marketing all’Università Statale di Milano, Filippo grazie ad una tesi sulla promozione discografica entra come stagista in Universal Music Italy.

In pochi mesi, grazie alle sue qualità e ad uno spiccato fiuto nella ricerca di nuovi artisti, viene assunto a tempo indeterminato dalla major nelle vesti di Promo Manager. Nel 2020, con la scissione di Universal in tre Label (Island, Virgin e Polydor) diventa A&R manager in Polydor (divenuta poi nel 2022 Capitol Records).

Ad oggi Filippo Gimigliano ha lavorato con grandi nomi del mercato discografico italiano come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Emma, Caparezza, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra, Boomdabash, ma anche contribuito allo sviluppo artistico e al lancio di giovani talenti come Matteo Romano e Will.

MARCELLA MONTELLA diventa HEAD OF A&R DI CAPITOL RECORDS

Con il passaggio in Warner Music di Gimigliano restano al momento due A&R nella Capitol Records guidata da Daniele Menci: Filippo Canepa e Marcella Montella. E in attesa di nuovi arrivi quest’ultima viene promossa nel ruolo di Head of A&R.

Marcella è nata a Napoli il 22 aprile 1994, e ha conseguito la maturità scientifica per poi iscriversi al DAMS di Roma con indirizzo scienze della comunicazione.

Il suo sogno fin da piccola è quello di lavorare nel mondo della musica e per questo si iscrive al Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano.

Il primo contatto con una major avviene dopo uno stage a Radio 105. Viene infatti scelta come Junior A&R in Sony Music. Sarà nel 2018 che passerà in Universal diventando A&R in Polydor (poi divenuta Capitol Records).

Tra i tanti artisti seguiti nel corso degli anni da Marcella ci sono Emma Marrone, Michele Merlo, Carmen Consoli, Joan Thiele e Tananai.

La label di Daniele Menci affida così ad una figura femminile il ruolo di Head of A&R.