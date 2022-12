Iniziano le grandi manovre nella nuova Warner Music Italy di Pico Cibelli: in arrivo in un ruolo chiave Gianluca Guido

Da circa due settimane Pico Cibelli, ex director della Local Frontline di Sony Music Italy, è arrivato in Warner Music Italy andando a ricoprire la carica massima nella casa discografica: Presidente e amministratore delegato della stessa.

Subito Cibelli, da più di 25 anni attivo nel mondo della musica e della discografia italiana ad alti livelli, da Universal a Sony, è entrato in azione per riorganizzare l’azienda.

In attesa di scoprire quali artisti il nuovo CEO di Warner Music firmerà per il 2023 e come gestirà grandi uscite “Legacy”, come il ritorno di Laura Pausini, il Presidente si sta concentrando su una parte fondamentale per il successo di una major discografica: le risorse umane.

Grandi cambiamenti sono in arrivo e il primo siamo in grado di svelarvelo in esclusiva qui su All Music Italia.

Secondo le nostre fonti sarà un altro grande professionista della Sony Music Italy ad arrivare in Warner: Gianluca Guido. Quale carica ricoprirà? È ancora presto per scoprirlo ma sicuramente sarà un ruolo chiave nell’azienda per contribuire alla nuova direzione della major.

Le sorprese da questo punto di vista non sono di certo finite qui. Ma andiamo ad approfondire meglio la storia di Gianluca Guido.

GIANLUCA GUIDO, oltre 25 anni di carriera, prossimo allo sbarco in warner music italy

Dopo aver lavorato per 5 anni nella moda, confrontandosi sin dall’inizio della sua carriera lavorativa con il mondo dello spettacolo e la creatività in ambito promozionale, nel 1997 Gianluca Guido si affaccia alla discografia italiana, diventando consulente di RCA/BMG.

A seguito della consulenza, durata 3 anni, nel 2000 Gianluca Guido entra a far parte ufficialmente dell’organico di BMG Records, con l’incarico di Promotion Manager, figura di riferimento per la promozione radiofonica e televisiva. Lì diventa un pilastro per l’azienda e nel 2009 conquista il ruolo di Head of Promotion di Sony Music Italy, incarico che ricopre per i successivi 6 anni fino a quando, nel 2015, ottiene un nuovo incarico in azienda.

Da giugno del 2016 infatti inizia a ricoprire il ruolo di Promotion Director di Sony Music Italy, un’altra grande soddisfazione all’interno della multinazionale in cui ha iniziato a lavorare con il ruolo di consulente nel 1997. Ad aprile del 2020 ottiene un ennesimo upgrade professionale. Viene infatti nominato Deputy Columbia Director.

In questi 25 anni di carriera in ambito musicale Gianluca Guido è stato il megafono, in ambito radiofonico e televisivo, per alcuni dei più grandi artisti italiani dimostrando trasversalità comunicativa e una capacità relazionale con pochi pari.

Tra i i nomi con cui ha lavorato a stretto contatto troviamo: