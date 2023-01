Warner Music Italy: dopo Gianluca Guido altro colpo di Pico Cibelli... in arrivo Marco Masoli

Pico Cibelli, nuovo CEO di Warner Music Italy, è arrivato nella major discografica da poco più di due settimane e si è subito messo al lavoro per ridisegnare completamente la casa discografica partendo dalle fondamenta, ovvero il suo team di lavoro. Dopo Gianluca Guido (vedi qui) siamo in grado di anticiparvi che, secondo le nostre fonti, potrebbe arrivare un nuovo importante tassello dell’attuale discografia italiana, Marco Masoli.

Ma che ruolo potrebbe andare a ricoprire Marco nella nuova Warner Music Italy? Molto probabilmente uno dei più ambiti, quello di A&R director, ovvero il direttore artistico della label.

Andiamo a conoscere meglio Masoli, professionista che si è contraddistinto per un percorso strategico verso la costruzione e l’affermazione dell’A&R 3.0 (per chi non lo sapesse A&R sta per Artists and Repertoire ovvero “artisti e repertorio”. Un A&R è colui che si occupa della scoperta di nuovi artisti da mettere sotto contratto e che fa da tramite tra artista e casa discografica).

Dopo la laurea in Management presso l’Università Bocconi di Milano e il periodo universitario che l’ha visto parallelamente tra i player dell’underground indipendente milanese (in quegli anni ha scritto di musica, curato la direzione artistica di alcuni locali e serate milanesi e lanciato una piccola etichetta indipendente), nel 2012 Marco Masoli comincia la sua carriera professionale in Accenture, come Consultant in ambito Finance & Risk.

A seguito dell’esperienza in consulenza, durata 5 anni, all’inizio del 2017 Masoli riesce nell’intento di conciliare la solida preparazione in ambito business con la grande passione per la musica, entrando a far parte del team di Spotify con il ruolo di Market Strategy & Operations Manager per il Sud Europa.

Marco Masoli approda nella nuova realtà in un momento fondamentale: l’esplosione della nuova scena Urban italiana va di pari passo con la crescita esponenziale della piattaforma e la sua capacità di intercettare e contribuire a “portare a bordo” gli artisti del momento dà sicuramente una spinta importante al processo in atto.

Dopo 2 anni, Marco Masoli intraprende un nuovo percorso, con l’intento di sviluppare nuovi know-how da affiancare a quelli già appresi in ambito digital e musicale nel corso dell’esperienza all’interno di Spotify. Segue così il lancio e lo sviluppo strategico di DAZN in Italia e Spagna, prima come Strategy Manager e poi come Senior Business Manager.

Ad inizio 2021 è pronto a riversare tutte le competenze apprese dalle rilevanti esperienze precedenti nella sua principale passione: entra a far parte dell’organico di Sony Music Italy come A&R Manager della divisione Columbia. Qui, si consolida in tempi record come figura chiave per il team, tramite le sue eccellenti capacità relazionali e la firma di importanti artisti dell’attuale panorama musicale. Alla fine dello stesso anno, conquista la promozione a Head of A&R della divisione Columbia Records, un risultato sorprendente in meno di 12 mesi.

Tra i nomi con cui ha lavorato a stretto contatto negli ultimi due anni, si citano alcuni fiori all’occhiello della scena musicale italiana: Luchè, Shiva, Geolier, Fedez, Salmo, Pinguini Tattici Nucleari, Nayt, Aka 7even, SLF, Mezzosangue, Dani Faiv, Medy, Icy Subzero e Nabi.