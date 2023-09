Cresce la famiglia Warner Music Italy. Arriva Sara Daniele, a soli 27 anni è la nuova Head of promotion

Sara Daniele è la nuova Head of Promotion di Warner Music Italy.

Da fine del 2022 con l’arrivo di Pico Cibelli nel ruolo di Ceo e Presidente la Warner Music Italy sta prendendo una forma in gran parte nuova e i segnali del buon lavoro del nuovo team sono tutte nei nuovi innesti nel Roster artisti (Fedez, Geolier, Gabry Ponte, The Kolors, Rose Villain…) e nei risultati delle classifiche dei singoli a partire da maggio scorso.

Dopo il successo di Mr Rain a Sanremo e quello di Annalisa con “Mon amour“, già messe in cantiere dalla precedente gestione, sono arrivate infatti le uscite per l’estate che hanno letteralmente monopolizzato tutte le piattaforme sul lato singoli.

Quelle streaming di FIMI, quelle radio di EarOne e quella, ormai importantissima, di TikTok dove nelle prime cinque posizioni erano presenti solo brani Warner.

“Un buon inizio“, come canterebbe Laura Pausini (anch’essa in uscita entro fine anno con un nuovo disco in Warner) che è merito anche dei numerosi e importantissimi nuovo innesti nel team di lavoro. Gianluca Guido (Vice Presidente), Marco Masoli A&R director, Eleonora Rubini e ancora Anna Collabolletta, Filippo Gimiliano e Leonardo Luan.

L’ultimo arrivo è quello di Sara Daniele che prende il ruolo di Head of Promotion Local.

Sara Daniele arriva in Warner Music Italy

A partire dal mese di settembre Sara, terzogenita di Pino Daniele, arriva quindi in Warner dopo aver lavorato per quasi tre anni, da ottobre 2020 a giugno 2023, in Sony Music Italy come Promotion Manager.

La Daniele, classe 1996, ha conseguito il diploma alla Marymount International School di Roma, quindi Laurea triennale in Marketing Communications all’Università di Westminster e, nel 2020, un master in Media Entertainment con specializzazione in Music BusinessMaster presso la Luiss Business School.

Prima del lavoro in Sony Sara Daniele ha svolto dei Tirocinei presso il Summer Festival di Canale 5, alla MSC Cruises e in altre aziende.

Ora la 27enne, ex promotion manager in Columbia, torna alla discografica dopo un paio di mesi di stacco con un ruolo di grande responsabilità. È lei infatti la nuova nuova head of promotion di Warner Music Italy.

Sara Daniele risponderà direttamente al Vice presidente Gianluca Guido.