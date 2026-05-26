Torna l’RDS Summer Festival 2026: quattro tappe gratuite in altrettante città italiane, dal 14 giugno al 4 luglio, e due prime serate televisive a luglio su TV8 e Sky Uno per il pubblico da casa. In questo articolo trovate le date, le città, il cast completo tappa per tappa, i conduttori e tutte le informazioni utili per partecipare.

L’edizione 2026 segue il successo del 2025, quando sui palchi si sono alternati più di 60 artisti per oltre 100.000 presenze complessive, tutte le serate sold out con accesso gratuito tramite la app di RDS 100% Grandi Successi.

L’accesso resta libero e gratuito anche quest’anno, sempre tramite registrazione nella app rilasciata in versione rinnovata nella prima settimana di giugno.

RDS Summer Festival 2026: date e città

Le quattro tappe dell’RDS Summer Festival 2026 sono:

14 giugno – Genova , Piazza della Vittoria (esordio)

– , Piazza della Vittoria (esordio) 20 giugno – Rimini , Piazzale Federico Fellini

– , Piazzale Federico Fellini 27 giugno – Monopoli , Piazza Vittorio Emanuele II

– , Piazza Vittorio Emanuele II 4 luglio – Iglesias, Stadio Monteponi (esordio in uno stadio)

A Rimini, l’evento del 20 giugno sarà anticipato il 19 giugno da una serata speciale RDS Party a tema dance music, in concomitanza con la Notte Rosa della Riviera Romagnola.

RDS Summer Festival Genova, 14 giugno: cast e artisti

La prima tappa del festival 2026 segna l’esordio a Genova in Piazza della Vittoria. Sul palco gli artisti:

Cate Lumina

Ditonellapiaga

Eddie Brock

Gaia

Gard

Kamrad

Maria Antonietta e Colombre

e Michele Bravi

Nicolò Filippucci

Pinguini Tattici Nucleari

Plasma

RDS Summer Festival Rimini, 20 giugno: cast e artisti

La tappa di Rimini in Piazzale Federico Fellini è uno degli appuntamenti più consolidati del calendario. Sul palco:

Angie

Achille Lauro

Clara

Delia

Frah Quintale

Francesco Renga

Malika Ayane

Lumiero

Samurai Jay

Sangiovanni

Serena Brancale

The Kolors

RDS Summer Festival Monopoli, 27 giugno: cast e artisti

Sul palco di Monopoli in Piazza Vittorio Emanuele II, una tappa che intercetta il pubblico estivo della costa pugliese:

Benji & Fede

Emma

J-Ax

Levante

Lorenzo Salvetti

Maninni

Mara Sattei

Mida

Noemi

Raf

Seltsam

Sissi

RDS Summer Festival Iglesias, 4 luglio: cast e artisti

Per la prima volta nella sua storia, il festival approda in uno stadio: l’RDS Summer Festival chiude il giro all’Stadio Monteponi di Iglesias. Il cast:

Cioffi

Chiello

Ermal Meta

Fred De Palma

Luk3

Merk & Kremont

Nico Santos

Mr.Rain

Sarah Toscano

Tommaso Paradiso

Trigno

La line-up complessiva del festival potrebbe ricevere ulteriori innesti nelle prossime settimane.

I conduttori dell’RDS Summer Festival 2026

A presentare le serate del festival saranno gli speaker di RDS e di RDSNEXT, la social web radio del network pensata per la Gen Z e realizzata con creator tra i più seguiti sui social.

Sul palco da padroni di casa:

Genova – Roberta Lanfranchi e Filippo Ferraro

– e Rimini – Anna Pettinelli e Leo Di Bello

– e Monopoli – Petra Loreggian e Leo Di Bello

– e Iglesias – Rossella Brescia e Filippo Ferraro

Accanto a loro, gli speaker di RDSNEXT: Gaia Garavaglia e Samu Mara a Genova e Monopoli, Samara Tramontana e Lisa Luchetta a Rimini e Iglesias.

RDS Summer Festival 2026 in TV: 11 e 18 luglio su TV8 e Sky Uno

Anche quest’anno l’RDS Summer Festival arriva in prima serata su TV8 e Sky Uno con due appuntamenti televisivi che raccoglieranno il meglio delle quattro tappe estive:

Sabato 11 luglio – prima serata, TV8 e Sky Uno

– prima serata, e Sabato 18 luglio – prima serata, TV8 e Sky Uno

Una scelta che consolida la doppia natura del festival: evento dal vivo a ingresso gratuito nelle quattro città e prodotto televisivo che permette anche al pubblico da casa di seguire l’estate musicale del network.

Come partecipare gratis all’RDS Summer Festival 2026: l’app

L’accesso a tutte e quattro le tappe dell’RDS Summer Festival 2026 è libero e gratuito, ma è richiesta la registrazione tramite la app di RDS, rilasciata in versione completamente rinnovata nella prima settimana di giugno e disponibile per il download su tutti gli store digitali.

Una volta scaricata e attivata, la app consente anche di vivere le esperienze nei villaggi dei brand partner, acquistare gadget e ricevere contenuti dedicati. Il potenziamento della piattaforma proprietaria segna una tappa nel percorso di RDS 100% Grandi Successi come Entertainment Tech Company.

Le parole di Massimiliano Montefusco, AD di RDS

A commentare l’edizione 2026 è Massimiliano Montefusco, amministratore delegato di RDS: