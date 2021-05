Radio Italia: torna l’evento “Radio Italia Ora”. I big della musica italiana speaker per un’ora

Sabato 29 maggio 2021, Radio Italia Solo Musica Italiana affida la conduzione dell’emittente a 15 artisti italiani, che daranno vita a 15 programmi sotto la propria direzione artistica. Torna l’evento Radio Italia Ora, ideato l’anno scorso e vincitore del BEA – Best Event Award.

L’edizione 2020 era coincisa con il lancio del nuovo logo e della nuova immagine di Radio Italia. L’evento, grazie al suo format innovativo, ha conquistato il primo posto ai BEA nella categoria “Evento culturale, musicale e sportivo digitale/ibrido” ed anche nella macrocategoria “Evento B2C digitale/ibrido”. Ha ottenuto anche il premio speciale Press award e la menzione speciale Best effectiveness.

Quest’anno, Radio Italia Ora torna on air dalle ore 9.00 del 29 maggio 2021. 15 artisti avranno affidata la conduzione dell’emittente per 15 programmi originali e 15 ore consecutive di produzione esclusiva. Il palinsesto radio e video sarà trasformato in uno spazio personalizzato. Ciascuno degli artisti avrà a disposizione un’ora che sarà ricca di selezioni esclusive di brani, racconti inediti, curiosità e sorprese. Ciascuna ora sarà un vero e proprio “programma d’autore”, in onda in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming e sul sito radioitalia.it in uno speciale spazio dedicato.

L’evento vivrà anche sui profili social ufficiali di Radio Italia su Facebook, Instagram, Twitter con l’hashtag ufficiale #radioitaliaora e sulle app gratuite iRadioItalia per iPhone, iPad, Android, Huawei.

tra i conduttori, anche Carlo Conti

Mario Volanti (Editore e Presidente di Radio Italia) afferma: “Quindici grandi artisti italiani saranno protagonisti, in qualità di conduttori, del nostro palinsesto e sarà un modo per festeggiare i 39 anni di Radio Italia solomusicaitaliana. L’adesione di grandi cantanti italiani sottolinea quanto sia gradita la radio e come sia coinvolgente anche nei confronti di chi normalmente non la fa. Quindi rivolgo un ringraziamento a tutti i protagonisti di Radio Italia Ora, alle loro case discografiche, ai manager e un grazie particolare a Carlo Conti che ha aderito con entusiasmo, uno che la radio ce l’ha veramente dentro da sempre”.

Marco Pontini (Vice Presidente dell’emittente) evidenzia che “la prima edizione di Radio Italia Ora ha registrato un successo incredibile: in pieno lockdown 2020 abbiamo avuto l’idea di lanciare la nostra nuova immagine coordinata attraverso un evento che veicolasse anche un messaggio di forza e ripartenza. E’ nato così questo appuntamento, un fantastico esempio di cosa significa oggi essere una Radio ovvero essere una multipiattaforma che comprende radio, tv, digital, social, rapporto con gli artisti e interazione con gli ascoltatori. Una realtà apprezzata non solo dal mondo della musica italiana, ma anche dal mercato”.

Infine, Alessandro Volanti (Direttore Marketing di Radio Italia) sottolinea la natura social e digital dell’evento: “Radio Italia Ora 2021 sarà come sempre un evento multipiattaforma e al 100% social e digital. Saranno tanti i contenuti speciali ed esclusivi che condivideremo sui nostri profili e siamo sicuri che, come per la prima edizione, raccoglieremo il gradimento di pubblico e fan”. Aggiunge poi che “l’appuntamento del 29 Maggio coinciderà anche con il lancio del nostro nuovo sito e della nostra nuova app che risulteranno entrambi completamente rinnovati, in linea con la nostra immagine coordinata, e facilmente fruibili”.

Radio Italia Ora, ecco il palinsesto

Qui di seguito trovate i protagonisti dell’edizione 2021 di Radio Italia Ora e il palinsesto dell’evento:

h. 9:00 TIZIANO FERRO

h. 10:00 ALESSANDRA AMOROSO

h. 11:00 RENATO ZERO

h. 12:00 CARLO CONTI

h. 13:00 FRANCESCO GABBANI

h. 14:00 GUE’ PEQUENO

h. 15:00 LIGABUE

h. 16:00 CLAUDIO BAGLIONI

h. 17:00 EMMA

h. 18:00 NEGRAMARO

h. 19:00 ERMAL META

h. 20:00 ACHILLE LAURO

h. 21:00 PINGUINI TATTICI NUCLEARI

h. 22:00 ANNALISA

h. 23:00 TOMMASO PARADISO