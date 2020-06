Radio Italia cambia la sua immagine a partire dal 27 giugno 2020. Il nuovo look riguarda innanzitutto il logo dell’emittente disegnato da Sergio Pappalettera. Il cambiamento coinvolgerà poi tutte le sue declinazioni.

Per l’occasione, il 27 e 28 giugno Radio Italia ha organizzato un evento mediatico unico: Radio Italia Ora. Il network, fondato nel 1982 da Mario Volanti, ha chiesto agli artisti italiani di prendere per un’ora il comando della radio, dando sfogo alla propria creatività. L’evento è voluto per celebrare la nuova immagine della radio, ma anche la ripartenza con una nuova energia e con tutti i colori della musica italiana.

Il titolo Radio Italia Ora racchiude lo spirito che anima l’evento. “ORA perché è la fotografia della musica oggi, ORA perché ogni artista avrà a disposizione 60 minuti, ORA perché dopo un periodo complesso è arrivata l’ORA di ripartire“.

L’evento si propone come una sorta di “autogestione” radiofonica. Ogni artista sarà libero di fare ciò che vuole nel proprio spazio: potrà suonare, parlare e raccontarsi, invitare amici, proporre una selezione di brani propri o altrui. Ciascun artista darà vita ad un vero e proprio programma, dalle caratteristiche uniche e personali.

Radio Italia Ora vuole essere un’esplosione di creatività grazie alla voce, alla personalità e al talento di tutti gli artisti italiani più amati. L’emittente ha annunciato che all’iniziativa “hanno aderito tutti!“. Per scoprire i nomi, non resta che aspettare il 27 e 28 giugno. In quei giorni, il palinsesto della Radio sarà rivoluzionato. I programmi consueti saranno sostituiti da tanti “programmi d’autore”, ideati dagli artisti coinvolti.

L’evento vivrà anche sui social ufficiali di Radio Italia con l’hashtag #radioitaliaora. I “programmi d’autore” saranno poi resi disponibili sul sito dell’emittente in una speciale collezione di podcast.