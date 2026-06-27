Dopo aver scosso pubblico e critica a X Factor 2024 e aver tracciato la nuova rotta con l’energia di No Pants e i nervi scoperti di Fake Swing, i Punkcake pubblicano il loro primo album di inediti, Siamo Qui Siamo Questi (Rude Records), nato dall’urgenza di fare rumore per farsi sentire.

Ed ecco che il disco si presenta come un vero e proprio atto di resistenza, sia sonora che tematica.

Costruito interamente con gli strumenti in sala prove e pensato per la dimensione live, Siamo Qui Siamo Questi è un album viscerale, ruvido e diretto, che sfugge a ogni logica di iper-produzione da studio.

Ma non è tutto! Attraverso le dieci tracce che lo compongono, i Punkcake decostruiscono infatti il presente tramite i testi, che fungono da megafono per il disagio contemporaneo.

Punkcake, “Siamo Qui Siamo Noi”: la tracklist

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist dell’album d’esordio dei Punkcake:

Adam & Eve Toothache No Pants Figaro Voglio Una Fiat Miao Fake Swing Fallocentro Just Kidding Dolce

Punkcake, “Siamo Qui Siamo Noi”: il titolo

Il titolo del disco non è solo una dichiarazione di presenza, ma la rivendicazione di uno spazio sicuro e collettivo per tutte le identità marginalizzate.

“Siamo Qui, Siamo Questi è la nostra risposta, cosciente o incosciente, a tutto quello che ci circonda e che ci è successo in questi anni in cui lo abbiamo scritto. Sono pezzi nati non in studio, non prodotti, ma in sala prove con i nostri strumenti e sviluppati live“, ha spiegato il quintetto aretino.

Poi, ha aggiunto: “Man mano che lavoravamo al disco, ci siamo accortə che era un manifesto in divenire che cresceva insieme alla nostra voglia di immaginare un mondo nuovo. Speriamo che ‘Siamo Qui, Siamo Questi‘ non si riferisca solo a noi cinque, ma che sia anche la voce di chiunque si senta oppressə da un sistema che non lə accoglie e che non lə dà gli strumenti per farsi sentire”.

I Punkcake dimostrano così che la rabbia, se condivisa e spogliata da ogni artificio, può diventare un luogo di aggregazione necessario e viscerale.

Punkcake, “Siamo Qui Siamo Questi”: le tematiche

Come abbiamo già accennato parlando del titolo dell’album, Siamo Qui Siamo Questi affronta di petto, e senza paura, l’oppressione di una società che impone finti sorrisi e asfissianti aspettative di genere (Toothache).

I Punkcake mettono poi in musica anche il rifiuto delle logiche borghesi e del carrierismo, che rivendicano con fiera estrazione popolare in Voglio Una Fiat: un vero e proprio inno sarcastico e antifascista.

Ma il sistema che la band combatte è anche quello che logora dall’interno. L’alienazione, la misantropia e la solitudine prendono così forma nei ritratti distorti della quotidianità di Miao e Just Kidding e nell’ansia soffocante e senza via d’uscita di Figaro, per poi arrivare all’accettazione della propria vulnerabilità in Dolce e Fake Swing.

A unire un po’ tutte le tracce è dunque la necessità di distruggere ciò che è vecchio e marcio (No Pants, Adam & Eve) e anche il patriarcato, che in Fallocentro viene affrontato con rabbia, per poi ricostruire tutto.

Punkcake: le date del tour 2026

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour estivo dei Punkcake, durante il quale presenteranno per la prima volta dal vivo i brani contenuti nel loro album d’esordio Siamo Qui Siamo Questi.

Data Location Città 27 giugno 2026 Release Party – Arci Redstone Figline Valdarno (AR) 3 luglio 2026 CPA Firenze Sud Firenze 11 luglio 2026 BPM Terranuova Bracciolini (AR) 18 luglio 2026 Men/Go Music Fest Arezzo 1 agosto 2026 Punk Ducali Atri (TE)

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