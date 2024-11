X Factor 2024 Les Votives i migliori in assoluto, male El Ma ma è Paola a restare con un solo talento

X Factor 2024 pagelle secondo live – esordio da record della scorsa settimana, il più visto delle ultime quattro edizioni. Continua così la gara tra i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Intanto i biglietti per la finale in piazza Plebiscito sono finiti in 5 minuti confermando che lo show è tornato nell’interesse di tutti.

Io mi domando se sia davvero necessario l’Ante Factor, i Daily sicuramente sono uno spazio che già anticipa vari aspetti del programma. Forse era più interessante un Extra Factor in cui si discuteva a caldo dell’eliminazione…

Ecco cosa è successo in breve stasera:

Giorgia in apertura allo show canta il nuovo singolo Niente di male

Comunque anche se non c’è Morgan viene evocato… da Lauro che nomina le brutte intenzioni, la maleducazione.

Meccanismo classico per questa seconda serata di X Factor: due manche di cover che porteranno al ballottaggio i due artisti meno votati, i quali si sfideranno poi nel corso dello “scontro finale” il cui esito spetterà ai giudici al tavolo.

Francamente, Punkcake, I Patagarri, Lowrah, Lorenzo Salvetti, El Ma si scontrano nella prima manches. El Ma va al ballottaggio.

Seconda manches: Les Votives, Danielle, Mimì, Pablo Murphy, The Foolz. Di nuovo va al ballottaggio Pablo Murphy.

Paola elimina El Ma

Jake elimina Pablo Murphy

Manuel elimina Pablo Murphy

Lauro elimina Pablo Murphy (questa non l’ho capita)

Tra El Ma e Pablo Murphy esce Pablo Murphy, secondo eliminato di X Factor dopo i Dimensione Brama

Clicca su continua per vedere la classifica.