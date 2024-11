X Factor 2024 I Patagarri eleganti e graffianti il top della serata, Jake e Manuel perdono pezzi della loro squadra

X Factor 2024 pagelle quarto live – Il temutissimo Hell Factor è giunto con la sua doppia eliminazione. Siamo alla quarta puntata e già si possono fare delle considerazioni. La prima sicuramente è il successo di spettatori di queste serate.

La scorsa settimana la puntata ha registrato 760.000 spettatori medi, segnando un incremento del 33% rispetto alla settimana precedente e del 34% rispetto alla stessa puntata della stagione precedente. La share televisiva è stata del 3,7%, con 1.259.000 contatti e una permanenza del 60%, in aumento di 7 punti percentuali rispetto al secondo Live e di 2 punti rispetto al terzo Live di X Factor 2023.

Quindi si aprono le danze “infernali” con una messa in scena davvero ben curata. Mi ricorda un po’ il Grand Budapest Hotel di Wes Anderson. Sulla giostra ascoltiamo i cavalli di battaglia di ognuno dei concorrenti.

Una clip prima delle esibizioni fa vedere le parole di incoraggiamento dei giudici, io penso “anche un po’ meno… non stanno andando in guerra” ma si sa, alla fine la competizione affila le strategie di tutti e di tutte.

Les Votives cantano Sign of the Time che devo dire è la loro punta di diamante delle esibizioni

Lowrah If you were a boy di Beyoncé che aveva consentito alla cantante di arrivare ai Live

Danielle canta Il mare d’inverno che aveva portato agli Home Visit e anche qui ottima scelta per rappresentarlo

The Foolz ripropongono 90 minuti che per me è la loro peggiore esibizione e continua a non piacermi

Francamente ci ripropone The rythym of the night che aveva portato già agli Home Visit secondo me doveva portare Wicked game ma anche questa ben eseguita

Punkcake cantano un minuto di Police on my back del primo live e devo dire che questo gruppo è cresciuto tantissimo ed è veramente una piacevole scoperta.

Lorenzo Salvetti va sul sicuro con Poetica.

Mimì ci ripropone Figures che mi aveva spezzato in due ai Bootcamp e adesso fa lo stesso ma in meno tempo.

I Patagarri sono a casa loro, in una botte di ferro con Alleluja Tutti jazzisti.

Un grande show televisivo, tutto ben curato. Laccio & Shake non mi deludono mai… Che dire in un minuto sono stati tutti molto bravi ma non posso giudicarli per questo minuto solamente.

Dalla giostra escono I The Foolz e Jake La Furia ovviamente non tralascia qualche commento inopportuno tipo “sentite come fischia il pubblico”. Jake dai non rosicare… sei un patato dolcissimo e i Potara lo confermano (oggi li ho intervistati e hanno un messaggio per Jake)

Alla fine i meno votati sono Danielle e Lowrah. I giudici per la seconda volta non prendono una decisione e si va al TILT per la seconda volta.

Clicca su continua per vedere il meglio e il peggio della quarta serata di X Factor.