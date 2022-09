Il nostro Fabio Fiume premiato a Napoli con il Premio Malafemmena

Festa grande oggi per noi tutti di All Music Italia. E lo è sempre quando uno dei nostri collaboratori si distingue, contribuendo a dare prestigio alla nostra testata, sempre pensando che il tutto nacque solo quasi per gioco come dichiarato dal nostro direttore qui. Il nostro critico musicale, il giornalista Fabio Fiume, oggi 13 settembre sarà insignito del Premio MalaFemmena nella sua Napoli.

Facciamo un passo indietro per spiegare di cosa si tratta

Il Premio Malafemmena ( omaggio chiarissimo a Totò, uno dei padri della comicità italiana ), voluto e scritto dalla giornalista Barbara Carere e dal marito, l’ex calciatore Giuseppe Della Corte, prodotto dalla B&G Art Event Communication e dalla stessa Barbara condotto ( assieme quest’anno a Massimo Chianese ), è giunto alla sua 18esima edizione.

Nel suo Dna l’esigenza di premiare le eccellenze campane, coloro che, partendo dalla Regione, hanno in qualche modo conquistato l’intera nazione distinguendosi per qualsivoglia motivo, ma non solo. Vengono premiati anche coloro che invece, al contrario, pur non essendo di Napoli e dintorni, hanno invece realizzato qualcosa di importante per la città e la regione tutta.

Quest’anno la manifestazione si svolge presso il Jemming Club per la direzione artistica di Antonio Luise e vedrà fra i premiati d’eccezione, niente meno che lo storico bomber del Napoli, quel Napoli, quello di Maradona, Antonio Careca.

Fra i premiati, con varie motivazioni anche i cantautori Nino Buonocore, Erminio Sinni, Gianni Fiorellino, Povia, la cantante Anna Capasso, gli attori Giovanni Esposito, Susy Del Giudice, Mario Autore e l’inviata di Striscia La Notizia Rajae Bezzaz.

Tra loro ci sarà anche il nostro Fabio Fiume, appunto, premiato come giornalista campano, capace, grazie proprio alle nostre pagine ed anche al lavoro autorale e da conduttore per la sempre più in evidenza Onda Web Radio & Tv, di distinguersi in ambito nazionale.

Non a caso le pagelle del Venerdi del nostro Fabio, dedicate ai nuovi singoli in uscita, sono uno dei fiori all’occhiello di tutta All Music Italia; seguitissime, commentantissime, persino copiate, così come le sue video interviste story, chiacchierate come ama definirle lui stesso, in cui riesce a tirare fuori curiosità inedite degli artisti incontrati e che vantano sempre più richieste da parte degli stessi.

Insomma è il caso di dirlo che tutta All Music Italia festeggia con Fabio per questo premio. Speriamo che anche voi vogliate farlo con noi!