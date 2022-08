Intervista a Massimiliano Longo - prima parte: "La nascita di All Music Italia dalle ceneri di una delusione. E quella volta che portai via il quadro di Mengoni..."

Intervista di Fabio Fiume a Massimiliano Longo. Nei giorni scorsi è successa veramente una cosa strana, nata da un mio pensiero balordo, oserei dire, e che ho esposto al mio direttore che prima mi ha un po’ glissato, poi ci ha ripensato e ha detto: “Ok, facciamo quest’intervista…“.

L’idea mi è nata per far conoscere, e conoscere io stesso, la figura interessante di un ragazzo, un uomo oramai, che partendo da una passione, quella per la musica da dietro le quinte, ha sperimentato tutti gli step della gavetta al fianco degli artisti, da assistente personale a manager, per poi, a sorpresa, diventare una delle figure di riferimento dell’informazione musicale in Italia.

Ecco quindi la prima parte della mia intervista a Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia. Ed è proprio su questo sito, sulla sua nascita e genesi, che mi sono concentrato per iniziare. Nella seconda parte invece si parlerà di artisti come Gianluca Grignani e Syria, di Sanremo ed Area Sanremo (di cui è stato Garante lo scorso anno) e molto altro ancora.

Cliccate in basso per iniziare a leggere l’intervista a Massimiliano Longo per scoprire qualche aneddoto sulla nascita del nostro sito.