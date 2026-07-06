Il Premio Lunezia torna con la sua 31ª edizione: la prima serata è in programma giovedì 23 luglio 2026 ad Aulla, in provincia di Massa-Carrara. La manifestazione dedicata al valore musical-letterario delle canzoni si presenta quest’anno con una novità di rilievo: per la prima volta in oltre trent’anni di storia, la guida creativa del progetto passa a una nuova squadra. In questo articolo, in costante aggiornamento, raccogliamo tutte le informazioni sull’edizione 2026: la nuova direzione, il programma, i premiati e le date via via che verranno annunciati.

Articolo in aggiornamento. La line-up dei premiati, gli ospiti e il calendario completo delle serate saranno comunicati nelle prossime settimane. Aggiorneremo la pagina a ogni nuovo annuncio ufficiale.

Premio Lunezia 2026: la nuova guida creativa

La 31ª edizione segna un cambio nella governance del Premio. Per la prima volta la manifestazione è affidata alla direzione creativa di Camilla Salerno e Filippo Madella, dell’agenzia milanese SBAM Noisy Ideas, affiancati da Roberto Razzini nel nuovo ruolo di Senior Music Advisor. Restano al loro posto, nella continuità del progetto, Stefano De Martino, patron e ideatore della manifestazione, e Loredana D’Anghera, direttrice artistica della sezione Nuove Proposte.

Salerno e Madella cureranno la progettazione artistica e il coordinamento strategico, con l’obiettivo dichiarato di aprire il Premio a nuovi linguaggi senza smontarne l’identità storica. Nei loro piani figura anche un progetto dedicato alle giovani promesse, che prenderà forma nei prossimi mesi. La scelta di coinvolgere Razzini, con la sua esperienza ai vertici dell’editoria musicale, punta a dare peso specifico a questa fase di transizione.

Così Filippo Madella e Camilla Salerno spiegano l’ingresso nel progetto: “Assumere questo ruolo apicale affidatoci dal Premio Lunezia significa per noi mettere tutta l’energia e le competenze creative di SBAM Noisy Ideas al servizio di una straordinaria tradizione. Il nostro obiettivo sarà sia quello di portare nuovo valore dal punto di vista autorale e creativo a questo storico premio, ma anche, e soprattutto, quello di iniziare un percorso di evoluzione strutturale”.

Dal canto suo Roberto Razzini inquadra così il proprio coinvolgimento: “Unire il prestigio di una manifestazione così importante per il nostro territorio con l’energia di una nuova squadra creativa credo rappresenti il miglior auspicio per il nuovo percorso che il Premio Lunezia si propone di intraprendere”.

Premio Lunezia 2026: date, sede e programma

La prima serata dell’edizione 2026 si tiene giovedì 23 luglio ad Aulla (Massa-Carrara), sede storica della manifestazione. Come nelle ultime edizioni, il Premio si sviluppa su più appuntamenti tra l’estate e l’autunno, distribuiti tra Aulla e le altre tappe che verranno confermate.

La commissione del Premio Lunezia 2026 è composta da Riccardo Benini, Roberto Benvenuto, Loredana D’Anghera, Stefano Ferro, Vincenzo Incenzo, Mariella Nava, Selene Pascasi, Marina Pratici, Alessandro Quarta, Dario Salvatori, Beppe Stanco, Lorenzo Varese e Savino Zaba. Le iscrizioni alla sezione Nuove Proposte, diretta da Loredana D’Anghera, sono aperte sul sito ufficiale, con la presenza di BMG e di altre major a supporto dei finalisti.

I nomi dei premiati, gli ospiti delle serate e il calendario completo saranno aggiornati in questa pagina non appena resi ufficiali.

Cos’è il Premio Lunezia

Fondato ad Aulla nel 1996 da Stefano De Martino e tenuto a battesimo da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, il Premio Lunezia è la manifestazione italiana dedicata al valore musical-letterario delle canzoni, ovvero all’incontro tra parole e musica come misura della loro forza comunicativa. È l’unico grande riconoscimento del panorama nazionale a non essere intitolato a un artista scomparso.

Nel corso di trent’anni il Premio ha assegnato i suoi riconoscimenti a molti dei nomi centrali della musica italiana e internazionale, da Fabrizio De André a Vasco Rossi, da Claudio Baglioni a Elisa, fino ad Anggun e Charles Aznavour. Accanto ai premi ai big, la sezione Nuove Proposte, attiva dal 2001, seleziona ogni anno band, cantautori e autori di testi emergenti. Il Premio assegna inoltre, alla vigilia del Festival di Sanremo, il Premio Lunezia per Sanremo, tra i primi riconoscimenti a valutare i testi delle canzoni in gara.

Per approfondire, ecco alcuni articoli di All Music Italia sulle edizioni recenti del Premio:

Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Sanremo 2026 con “Qui con me”

Francesca Michielin, Luk3 e La Niña tra i premiati al Premio Lunezia 2025

Claudio Baglioni vince il Premio Lunezia Antologia 2025 e annuncia sei nuove date live