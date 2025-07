Francesca Michielin, Luk3 e La Niña tra i premiati al Premio Lunezia 2025

Il Premio Lunezia compie 30 anni e inaugura le celebrazioni il 25 luglio in Piazza Gramsci ad Aulla, in provincia di Massa-Carrara.

Una serata speciale tra musica e parole, per omaggiare la prima manifestazione italiana dedicata al valore musical-letterario delle canzoni.

Il Premio Lunezia 2025: tutti i riconoscimenti

Saranno Francesca Michielin, Kaput, La Niña, LUK3 e Rita Pavone a ricevere i premi principali di questa edizione anniversario.

Francesca Michielin riceve il Premio Lunezia Pop d’Autore 2025 per Francesca, una canzone definita “intensa e poetica” dal Prof. Federico Gavarini: “Una lettera alla sé del passato, tra introspezione e maturità musicale. Un perfetto equilibrio tra parola e suono“.

Il Premio Lunezia Nuove Stelle 2025 va a Kaput per il brano Provinciale. La giornalista Selene Pascasi lo definisce “un perfetto connubio tra testo e musica, capace di raccontare l’eterno conflitto tra ali e radici“.

Il Premio Lunezia Elite 2025, assegnato dal critico musicale Gino Castaldo, è per La Niña: “Per il furore di poesia popolare e di rivolta femminile, per la forza di riportare la tradizione alla modernità con fuoco e passione“.

LUK3 si aggiudica il Premio Lunezia New Generation per Canzoncine, definita “un brano che incarna la fusione perfetta tra musica e parole, con sincerità ed empatia” (Prof. Gavarini).

Infine, a Rita Pavone va il Premio Lunezia alla Carriera 2025, accompagnato da un’ampia motivazione firmata dai critici Marina Pratici e Mauro Montacchiesi: “Un’artista intergenerazionale che ha attraversato stili e decenni senza mai perdere autenticità e grinta“.

Ospiti, momenti speciali e novità

La serata vedrà la partecipazione del violinista Alessandro Quarta con il suo quintetto, che riarrangerà brani storici premiati nelle passate edizioni.

In programma anche performance del cantautore Fulvio Be, del duo Eugenio Ripepi & Chiara Ragnini e la presenza dell’artista Simone Bianchi, legato al progetto Special Festival dell’ANFFAS La Spezia.

A condurre l’evento ci saranno Stefano De Martino, patron del premio, e Riccardo Benini.

Un “Dog Carpet” al posto del red carpet

La mission sociale dell’edizione 2025 è dedicata ai cani abbandonati: il tradizionale tappeto rosso diventa “Dog Carpet” per promuovere l’adozione consapevole in collaborazione con canili e associazioni cinofile come “Amici di Otto” e “I Guardiani della Luna”.

All’iniziativa, ideata da Rachele Nicole Ferrari, parteciperanno anche il Canile Comprensoriale di Groppoli di Mulazzo e altre strutture italiane.

PREMIO LUNEZIA 2025

Il sindaco Roberto Valettini ricorda il profondo legame tra il premio e la città di Aulla: «Una storia che parte dal 2021 con l’intitolazione della Piazza Smisurata Preghiera, primo indirizzo civico dedicato a una canzone».

Il consigliere Andrea Caponi aggiunge: «C’è tanto lavoro dietro a questa serata. Ringrazio chi continua a credere nel Premio Lunezia».

Stefano De Martino sottolinea: «In trent’anni il premio ha accompagnato l’evoluzione del linguaggio musicale, dando voce anche a una nuova generazione di autori».

La direzione musicale è affidata a Beppe Stanco, mentre la direzione artistica della sezione Nuove Proposte è curata da Loredana D’Anghera. Le selezioni per il Premio Lunezia Nuove Proposte 2025 sono aperte sul sito www.premiolunezia.it.

L’edizione 2025 gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Aulla e della Nazionale Italiana Cantanti, e della collaborazione con Demy Hotel, CONAD e LSA.