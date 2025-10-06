6 Ottobre 2025
6 Ottobre 2025

Claudio Baglioni vince il Premio Lunezia Antologia 2025 e annuncia 6 nuove date live 2026

Premiato per il valore musical-letterario dell'album La vita è adesso, il sogno è sempre

Claudio Baglioni sarà l’ospite speciale della finale del Premio Lunezia 2025 e riceverà il Premio Lunezia Antologia 2025 – Edizione del Trentennale.

L’appuntamento è per il 19 ottobre a La Spezia, presso il Teatro Civico di Piazza Mentana. La serata avrà inizio alle ore 21.00, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il Premio speciale a Claudio Baglioni sarà assegnato per il valore musical-letterario del leggendario album La vita è adesso, il sogno è sempre, il disco più venduto di sempre in Italia che festeggia quest’anno i quarant’anni dalla sua pubblicazione.

Premio Lunezia a Claudio Baglioni

Il Premio sarà costituito da un’opera scultorea in marmo bianco di Carrara. Claudio Baglioni sarà al centro dell’appuntamento finale del trentennale del Premio Lunezia, che avrà come scopo quello di raccontare il valore emozionale e musical-letterario delle sue canzoni, il focus della manifestazione ideata da Stefano De Martino.

Pierluigi Peracchini, Sindaco di La Spezia dichiara: “Il Teatro Civico della Spezia sarà palcoscenico della finale del Premio Lunezia, un altro grande evento che abbiamo il piacere di ospitare nella nostra Città e che vedrà esibirsi i concorrenti finalisti di questo concorso canoro dalla rilevanza nazionale. Ospite d’eccezione sarà Claudio Baglioni, leggenda della canzone italiana, a cui conferiremo un prestigioso riconoscimento per il valore musical-letterario dell’album ‘La Vita È Adesso’. Questo prestigioso premio sarà anche un’occasione per riflettere su testi capaci di trasmettere un messaggio di profondo valore culturale e artistico a tutte le generazioni”.

L’autore del Premio Lunezia Stefano De Martino dichiara: “Claudio Baglioni è da sempre l’ispiratore emotivo del Premio Lunezia. Già a metà degli anni Novanta riconoscevo nelle sue canzoni la stessa forza e profondità del più alto cantautorato italiano. Da quella consapevolezza è nata in me la volontà di definire con maggiore precisione il concetto di arte-canzone, elaborando l’idea di valore musical-letterario, ovvero valore emozionale”.

