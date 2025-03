Plant (La Sad), arriva l’esordio da solista con “Piccolo me” dove racconta una crescita personale

Dopo il capitolo discografico come membro dei La Sad, Plant è pronto al suo esordio da solista: il 28 marzo esce Piccolo me (M.A.S.T. / Believe), il suo primo singolo e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è già disponibile per il pre-save cliccando qui.

Piccolo me è un brano intenso e introspettivo che racconta una crescita personale e la necessità di saper ricordare il nostro passato, costruendo un ponte tra ciò che eravamo e ciò che diventeremo in futuro. In questo brano alt pop, Plant si racconta in una forma inedita, raccontando una nuova parte di sé.

PLANT: DALLA PUGLIA AI LA SAD

Le radici di Plant sono al Sud Italia. Nasce nel 1999 in Puglia, per poi trasferirsi in età più adulta a Milano.

Inizia il suo viaggio nei La Sad nel 2020 insieme a Fiks e Theo, creando un progetto unico in Italia per le sue sonorità pop punk ed emo. Esordiscono con SUMMERSAD nel 2020, per poi arrivare sull’ambito palco del Festival di Sanremo durante la 74° edizione con il brano Autodistruttivo, ottenendo successo anche grazie alla tematica affrontata: la salute mentale.

Nel 2024 i La Sad hanno annunciato il La Sad è 4Life Tour, un ultimo grande tour, prodotto da Magellano Concerti, con il quale lo scorso gennaio hanno abbracciato, per l’ultima volta insieme, i loro fan prima di dedicarsi ai rispettivi progetti solisti.

Ed è qui che arriva il progetto da solista di Plant con un brano in cui parla di sé in prima persona in una veste diversa, più intima e consapevole senza mai perdere la sua impronta stilistica.

Foto stampa di copertina a cura di Onofrio Petronella