LA SAD intervista video: “Il nostro disco è un urlo per tutte quelle persone che sono succubi di questa società”

Theø, Plant e Fiks, ovvero La Sad, dopo la partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo, ci ha presentato ieri mattina il nuovo album dal titolo ODIO LA SAD, uscito oggi il 5 aprile (La Sad Ent. in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe).

Il trio che si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione, dell’importanza di imparare dagli errori, di non rinnegarli e volgere sempre uno sguardo di speranza al futuro, torna con un album dal titolo molto forte.

ODIO LA SAD è dedicato a loro stessi, ma anche a tutte le persone che soffrono, subiscono abusi e violenze. “Tutte le persone che si sentono come noi e che sono discriminate per come vogliono essere nella loro vita. E’ un urlo che servirà a tutte queste persone che magari nel loro piccolo non riescono a sfogarsi e sono solo succubi di questa società”

In fondo “Sta generazione è la più triste che c’è… meno male che c’è LA SAD”

Durante la conferenza stampa ci hanno rivelato di avere in testa dei feat internazionali, non adatti a questo album tutto italiano, ma l’idea c’è. E se dovesse chiamare il prossimo conduttore del Festival di Sanremo sarebbero pronti a tornare. In fondo dopo il Festival la percezione del loro gruppo è un po’ cambiata, e iniziano a vederli per quello che sono, non per quello che possono sembrare. Il cambiamento è percorso complicato e lungo, ma qualcun deve pur iniziare!

Angelo, giovane speaker di TeenSocialRadio presente alla conferenza li ha intervistati per noi, portandoli anche un po’ indietro nel tempo per cercare di scoprire come erano a quindici anni, se ci sono cose che hanno fatto di cui si sono pentiti, ma soprattutto se hanno dei rimpianti.

