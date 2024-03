La Sad, dopo Sanremo 2024 il trio annuncia l’uscita del nuovo album “Odio La Sad”

Dopo la partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Autodistruttivo“, già certificato disco d’oro, La Sad annuncia l’uscita del nuovo album “Odio La Sad” (La Sad Ent. in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe), la cui pubblicazione è prevista il prossimo 5 aprile.

Un titolo molto forte e provocatorio, per ricordarci che gli attacchi personali alle debolezze e alle fragilità possono diventare un punto di forza per affrontare il presente e, soprattutto, il futuro.

La Sad torna così a raccontare l’odio per parlare di amore e riporta l’attenzione sul tema della salute mentale, importante in tutti gli ambiti, anche in quello artistico, che dovrebbe essere un ambiente dove i sogni acquistano forma, anche se spesso si trasforma in una fonte di frustrazione e malessere.

Con questo album il trio – composto da Theø, Plant e Fiks – continua dunque a farsi portavoce delle difficoltà di un’intera generazione, rimarcando l’importanza di imparare dai propri errori, senza rinnegarli, e di volgere sempre uno sguardo di speranza al futuro.

Qui per il pre order della versione in cd e qui per quella in vinile

LA SAD, SUMMERSAD TOUR 2024: LE DATE

19 Giugno – Roma, Rock In Roma

02 Luglio – Bologna, BOnsai

07 Luglio – Perugia, L’Umbria che Spacca

10 Luglio – Collegno (TO), Flowers Festival

12 Luglio – Brescia, Brescia Summer Music

13 Luglio – Caorle (VE), Suonica Festival

30 Luglio – Gallipoli (LE), Oversound Festival

08 Agosto – Cinquale (MS), Arena della Versilia

04 Settembre – Pescara, TERRASOUND

07 Settembre – Sesto San Giovanni (MI), Carroponte

Per info e biglietti cliccare qui!

Foto di copertina a cura di Onofrio Petronella