Patrik lancia l’inno liberatorio “Fuck U” insieme a Drama

Dal 16 settembre 2022 è negli store digitali il brano Fuck U, che vede collaborare due giovani artisti della Generazione Z: Patrik e Drama. Si tratta di un pezzo pop rock, che assume i toni di un vero e proprio inno liberatorio.

Patrik (all’anagrafe, Patrick Rubino, classe 1998) torna con una nuova collaborazione. Dopo Esa Abrate e Saturno, questa volta al suo fianco c’è un altro giovanissimo collega: Drama, ossia Francesco Pietrafitta, classe 2002.

Con Fuck U, Patrik e Drama urlano contro chi ci fa stare male, contro le relazioni tossiche e contro la sofferenza. Il brano è dedicato a tutti coloro che vivono questo tipo di esperienze e vogliono allontanarle grazie alla forza della musica, urlando in faccia ai problemi e alle persone negative: “FUCK U, esci dalla mia vita“.

“FUCK U è un brano che non ha bisogno di essere scritto, si scrive da solo”, raccontano Drama e Patrik. “È l’espressione della necessità di buttare fuori liberamente ciò che si prova, senza filtri o giri di parole. Come accade spesso alla nostra generazione, emotiva e fragile, molte volte non si ha la forza di allontanare chi spegne il nostro sorriso. Sentivamo il bisogno quindi di creare un inno che rappresentasse tutti coloro che vorrebbero urlare in faccia a queste persone e ai problemi semplicemente: “Fanculo! Non voglio più soffrire””.

Il brano (Etichetta: Hokuto Empire – Distribuzione: Sony Music Italy) presenta un sound rock di ispirazione internazionale e molto radiofonico. Si muove su un mood energico e potente, con un’attitudine punk. La voce dell’artista pop urban Patrik si fonde con quella di Drama, artista pop-rock dalle influenze punk.

La forza della canzone, così come della musica dei due artisti in generale, è di usare un linguaggio diretto e incisivo. L’approccio è coinvolgente, basato su un appeal radiofonico, ma profondo al tempo stesso.

Conosciamo meglio Drama

La passione di Drama per la musica e in particolare per il rap nasce a 11 anni, per rimettersi da un periodo di coma. Inizia a fare freestyle con alcuni amici e a registrare i suoi primi brani in casa. A 14 anni Drama conosce il proprio producer Sem, con cui inizia a collaborare.

Alla fine del 2017 il giovane artista affronta un’operazione delicata che gli fa sentire la necessità di raccontare in musica le proprie esperienze e la sua voglia di vivere. Nel 2018 collabora con lowlow nel brano Sfoghi di una vita complicata pt. 4, prodotto da Big Fish per il contest di Esse Magazine. Nel 2019 l’artista pubblica il brano Scusami se sono pazzo (feat. Dj Myke), seguito dall’album indipendente Horror 404 e dai singoli Oggi No, A Pezzi, Come Noi.

Nel 2021, Drama inizia un nuovo percorso artistico con l’etichetta Hokuto Empire, che lo porta alla pubblicazione dei singoli Ancora Vivo, Ma Tu Lo Sai Che, La Voce degli Angeli e L.A.