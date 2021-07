Esa Abrate dopo Amici 20 lancia il singolo “Avec Tour (Ce soir)” con Patrik

Dopo l’esperienza ad Amici 20 torna anche Esa Abrate e firma un contratto discografico con la Newco Mgmt di Francesco Facchinetti. Il primo singolo di questo nuovo capitolo della carriera dell’artista è il singolo Avec tour (Ce soir) in duetto con Patrik.

Il brano è fuori dal 16 luglio su etichetta Hokuto Empire con distribuzione Sony Music Italy / Columbia Records).

Esa Abrate ad oggi ha pubblicato i singoli Dimmi, Ci sto male e Solo se ti va durante Amici di Maria De Filippi. Il primo ha superato quota 5 milioni di stream e il secondo oltre 1 milione.

ESA ABRATE AVEC TOUR (CE SOIR)

Per l’estate 2021 anche Esa lancia un singolo e si fa accompagnare da Patrik, altro artista della scuderia Hokuto Empire che ha recentemente pubblicato il singolo Ora diventato virale su TikTok e su Spotify.

AVEC TOI (CE SOIR) è un brano energico cantato in italiano e francese, un pop dance dalle influenze elettroniche e afro che viene caratterizzato da un ritornello che rimane in testa e da un ritmo da Dancefloor, nel quale i due giovani cantautori pop sperimentano sonorità nuove per entrambi.

Il singolo è stato prodotto da Etta Matters e scritto da Esa Abrate, Patrick Rubino, Emanuele Cotto, Federico Bormida, Federico Urgesi, Pietro Celona e Simone Castronovo.

Parlando di questo nuovo singolo Esa Abrate dichiara: