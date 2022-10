Paky: prosegue il progetto Salvatore. Fuori dal 28 ottobre il secondo capitolo della storia

Dopo il grandissimo successo del suo primo album certificato disco di Platino, torna Paky. Il rapper ha pubblicato il 28 ottobre su tutte le piattaforme la seconda parte del suo più recente progetto musicale, Salvatore Vive.

Paky aveva già anticipato l’uscita del suo nuovo progetto qualche giorno fa, in occasione dei Seat Music Awards 2022. Di fronte ad un Carlo Conti e una Vanessa Incontrada un po’ in imbarazzo, l’artista aveva dichiarato: “Volevo salutare solamente tutti i ragazzi di Rozzano, tutti i fratelli in galera e voglio dire a tutte le persone che stanno ascoltando il mio disco che grazie a voi mio zio Salvatore vive ancora… Salvatore Vive“.

Cosa troveremo in Salvatore Vive di Paky

Il disco esce per Island Records / Universal Music Italia. Al suo interno troviamo oltre alle 17 tracce del disco “originale” anche nuovi banger con una piccola sorpresa. Il progetto è stato anticipato dal singolo SHARM EL SHEIKH, prodotto da Timon, con all’interno il sample del famoso brano Jogi di Panjabi MC.

Alla tracklist originale dell’album Salvatore si sono aggiunti questi brani:

Salvatore vive Belen Sharm El Sheikh La bellavita feat. Jul Onore e rispetto

I risultati ottenuti da Salvatore

In attesa di poter ascoltare i nuovi pezzi inediti di Salvatore Vive (la tracklist è per il momento ancora top secret) vale la pena recuperare i risultati di vendita ottenuti con il suo primo album. Salvatore ha infatti totalizzato oltre 400 milioni di stream complessivi e ha raggiunto la top 10 dei dischi più venduti nel primo semestre del 2022. Ha debuttato al primo posto rimanendo per 10 settimane nella Top 10 della classifica FIMI/GfK Italia degli album più venduti in Italia, esordendo inoltre al 2° posto degli album più ascoltati al mondo su Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita.

Anche i suoi singoli sono stati un vero successo. Blauer è infatti stato certificato disco di platino mentre i singoli Auto Tedesca, No Wallet feat. Marracash, Vita Sbagliata, Star feat. Shiva, Comandamento feat. Geolier e Mi Manchi sono tutti certificati dischi d’oro.

L’artista, vi ricordiamo, presenterà i pezzi di Salvatore e Salvatore Vive in occasione del suo nuovo tour in partenza a novembre.