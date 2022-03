Paky debutta con l’album “Salvatore”: 17 tracce, 6 featuring e due flussi per esorcizzare i traumi del suo percorso personale

Paky nuovo album Salvatore pubblicato l’11 marzo su tutte le principali piattaforme digitali e in versione cd fisico per Island Records / Universal Music Italia.

Paky ha pubblicato il suo album di debutto, Salvatore. È il racconto della sua vita e della sua anima condensato in diciassette tracce, in cui oscillano “storie tristi e storie vere” suddivise in due metà.

La prima parte, più leggera, è composta da banger – tra cui Blauer che ha anticipato l’uscita del disco – che rappresenta il nucleo più goliardico e crudo della produzione di Paky. La seconda parte è invece quella in cui le ferite e le cicatrici più profonde del giovane artista emergono senza mezze misure.

Il suo nome d’arte, Paky, che deriva dall’abbreviazione del termine lituano “pakartas” (letteralmente “impiccato”), riflette la condizione del rapper di Rozzano, sospesa tra luce e buio, vita e morte, ricerca di ossigeno e disillusione.

A fare da spartiacque tra le due diverse sezioni la title track Salvatore, in cui è Paky stesso a rivelare, con la trasparenza e onestà che lo contraddistinguono sin dai primi lavori, il messaggio celato dietro alla struttura del disco.

Paky vuole raccontare, attraverso il linguaggio della “verità sporca di male”, il percorso di vita che lo ha portato qui, oggi. Vuole raccontare la catena di eventi drammatici e perdite personali che lo hanno condotto alla scrittura e al suo primo disco, diviso tra le due estremità, “una in cui sono vivo, un’altra in cui non lo sono”.

Salvatore è il nome di una persona cara che Paky ha perso e la cui perdita ha segnato l’inizio della sua produzione artistica. Il titolo del disco allude a questo dolore, alla rabbia con cui l’artista si confronta all’interno dei suoi brani ma anche al concetto di “salvezza” racchiuso nella realizzazione di questo album.

Paky Salvatore Tracklist:

Intro 100 Uomini Blauer No Wallet feat. Marracash Pascià Auto Tedesca Star feat. Shiva Salvatore Quando Piove Vivi o Muori feat. Guè Vita Sbagliata Comandamento feat. Geolier Giorno del Giudizio feat. Luchè, Mahmood Mi Manchi Storie Tristi Mama I’m a Criminal Bronx

Le produzioni sono state affidate a Drillionaire, Sick Luke, Night Skinny, Andry The Hitmaker, 2nd Roof e Kermit.

Compagni di viaggio invece alcuni grandi nomi del panorama urban pop italiano: Marracash e Shiva affiancano il rapper in due brani banger. Poi, Guè collabora nella traccia più conscious del disco, Luchè e Mahmood arricchiscono e valorizzano il racconto di una storia personale di Pak. E infine l’artista condivide un pezzo di Napoli con Geolier.

Salvatore nasce dalle pieghe più intime e nascoste del rapper e ricostruisce il suo mondo, definito da uno sguardo disilluso e arrabbiato che punta ad esorcizzare i propri traumi dando intensità ad ogni singola parola di cui sono composte le strofe.