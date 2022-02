PAKY: è uscito “Blauer” il nuovo singolo, diretto e senza scrupoli, dell’artista urban

Paky Blauer testo diretto e senza scrupoli per il nuovo singolo fuori dal 28 gennai per Island Records e Universal Music Italia.

Dopo la pubblicazione di Bronx freestyle (No Flockin RMX), il rapper classe 1999, originario di Secondigliano ma cresciuto a Rozzano, torna con il pezzo Blauer, che segna il suo ritorno ufficiale nel panorama musicale. Blauer è un brano banger e di forte impatto che sottolinea l’animo più crudo e provocatorio del rapper.

Graffiante, emotiva, scura, la voce di Paky è contemporanea e rappresentativa di un nuovo mondo. È uscito anche il videoclip ufficiale di Blauer, diretto da Davide Vicari e prodotto da Leon22. In pochi giorni il video ha superato un milione e settecentomila visualizzazioni.

gli esordi e le collaborazioni

Il giovane artista Paky, al secolo Vincenzo Mattera, ha colpito pubblico e critica sin dagli esordi e si è affermato in poco tempo con decisione grazie ad una scrittura e un immaginario assolutamente inediti.

Nel febbraio 2019 infatti pubblica il singolo Tutti i miei fra, esordendo col nome Pakartas (dal lituano “morto impiccato”), mentre a settembre esce Rozzi, prodotta da Kermit, un inno dedicato alla località nell’hinterland milanese. Seguono poi le release di singoli come Boss e Non scherzare.

Paky ha già collaborato con alcuni dei pesi massimi della scena urban nazionale. Primo fra tanti Shiva, nei brani Tuta Black e In Piazza. A marzo 2020 esce Sport + muscoli (RMX), rivisitazione del brano di Marracash e Luchè contenuto in Persona. A giugno dello stesso anno prende parte a due tra i progetti discografici più attesi dell’anno: Vita Vera Mixtape: Aspettando la Divina Commedia di Tedua e Mr. Fini di Gué, collaborando nel brano culto Ti levo le collane.

A febbraio 2021 esce Tik Tok RMX, riedizione del brano contenuto in Famoso di Sfera Ebbasta con Gué e Marracash. A maggio invece collabora alla title track di Djungle, producer album di TY1.

Paky Blauer testo e audio

(Di Diego Vincenzo Vettraino, Francesco Silotto, Vincenzo Mattera)

Diego

Chiedo scusa se non uso Internet

Un vero ghetto boy non sta su Internet

Faccio le storie in strada, non su Insta

C’ho le buste dentro al Blauer

Sai che muoio chiatto come Homer

Dillo al tuo locale al tuo promoter

Non vendo più io, vende il mio nome

Dieci Babà, vuoi il mio cachet (ah)

Questa che mi vede apre le cosce

Vorrebbe un figlio col mio cognome

Mio fratello a terra non si muove

C’ha dieci anni nel suo Blauer

Figlio di puttana non finocchio

Ho una .9 vera, non farlocco (non farlocco)

Dico solo vero, no pinocchio (ah)

Metto rapper puttane in ginocchio

Volevo una Glock, ora ne ho quattro

Volevo un chilo, ne ho presi otto (ne ho presi otto)

Volevo il mio jeans fosse di marca

Prima mi vestivo solo tarocco

Metto droghe nella Vuitton, droghe nel giubbotto

Metto palle e pesce insieme quando me la fotto

Spendo dieci K al mese, manco me ne fotte

Tanto dopo li rifaccio come niente fosse

Chiedo scusa se non uso Internet

Un vero ghetto boy non sta su Internet

Faccio le storie in strada, non su Insta

C’ho le buste dentro al Blauer

Sai che muoio chiatto come Homer

Dillo al tuo locale al tuo promoter

Non vendo più io, vende il mio nome

Dieci babà, vuoi il mio cachet (ah)

Questa che mi vede apre le cosce

Vorrebbe un figlio col mio cognome

Mio fratello a terra non si muove

C’ha dieci anni nel suo Blauer

Figlio di puttana, non finzione (non finzione)

La .9 che c’hai in mano non funziona (non funziona)

Quest’anno ho chiuso due date a Riccione

La scena in Ita è piena di rixxhioni

Ho più di cento pezzi come un puzzle

Lui il più duro dei tuoi, qui da me è un bravo ragazzo (ah, oh)

Ho più di cento amici dentro al carcere

Gli altri rimasti fuori sembra che vogliano andarci

Blauer black, T-Max black, sembra facciamo scissione

Dentro al cell, BerryBlack pieno di intercettazioni

Morte in mano, e del domani qua nessuno se ne importa (ah)

Condanne troppo lunghe, ‘sta vita è troppo corta

Chiedo scusa se non uso Internet

Un vero ghetto boy non sta su Internet

Faccio le storie in strada, non su Insta

C’ho le buste dentro al Blauer

Sai che muoio chiatto come Homer

Dillo al tuo locale al tuo promoter

Non vendo più io, vende il mio nome

Dieci babà, vuoi il mio cachet (ah)

Questa che mi vede apre le cosce

Vorrebbe un figlio col mio cognome

Mio fratello a terra non si muove

C’ha dieci anni nel suo Blauer

Chiedo scusa se non uso Internet

Un vero ghetto boy non sta su Internet