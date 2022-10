Nel nuovo singolo Paky vola a “Sharm El Sheikh”

Paky Sharm El Sheikh significato del testo del nuovo singolo del rapper, tra le rivelazioni musicali della scena nell’ultimo anno.

Nell’ultimo anno il rapper di Rozzano ha raccontato se stesso e la sua storia, le sofferenze ma anche la tenacia e lo sforzo di emergere da situazioni difficili, per trasformare tutto quel dolore in musica e trasmettere a chi è meno fortunato la passione e la voglia di rivalsa che lo caratterizzano.

Quello che ne è venuto fuori è un disco, Salvatore (il suo vero nome), che ha conquistato la certificazione disco di platino.

Paky Sharm El Sheikh significato del brano

Il nuovo brano inedito esce martedì 25 ottobre un’ora dopo la mezzanotte per Island Records / Universal Music Italia. Prodotto da Timon il pezzo contiene all’interno il sample del famoso brano Jogi di Panjabi MC.

Anche in questo brano l’intenzione di Paky è quella di far scontrare l’ascoltatore con la realtà della strada attraverso le barre che scrive nonostante il titolo, quello della località turistica egiziana tra le più ambite, può far pensare diversamente.

Da novembre Paky sarà anche live, per la prima volta nei club italiani, con il SALVATORE TOUR.

Qui a seguire il calendario. Già sold-out la data del 14 novembre alla Casa della Musica di Napoli (ma si aggiunta una seconda data nella città partenopea). Il tour è organizzato e prodotto da BPM concerti:

05.11.2022 – Teatro della Concordia – Venaria Reale (TO)

07.11.2022 – Alcatraz – Milano

10.11.2022 – Atlantico – Roma

11.11.2022 – Tuscany Hall – Firenze

14.11.2022 – Casa della Musica – Napoli – SOLD OUT

15.11.2022 – Casa della Musica – Napoli – NUOVA DATA

Paky Sharm El Sheikh testo e audio

