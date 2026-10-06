OTTOBRE pubblica il nuovo album BESTIA per Thamsanqa / The Orchard, in uscita venerdì 9 ottobre. Il disco, che mescola sonorità nu metal e chitarre distorte con aperture melodiche, è prodotto dai Granato e da Federico Ascari. Il pre-save dell’album è già disponibile.

La figura del mostro e il racconto del passato in BESTIA

L’album, nato da un periodo segnato da fragilità emotive e relazioni complesse, esplora la parte più istintiva dell’artista attraverso la figura del mostro come alter ego.

“Sono io che per la prima volta ho davvero paura che la mia faccia esca fuori dallo specchio e mi prenda a morsi, ma allo stesso tempo sono curiosa di aprire la porta a quella parte più buia e lasciarla libera di agire”, racconta OTTOBRE. “BESTIA è la luce puntata sui miei demoni che vivono con me”.

Il disco affronta il tema della salute mentale e l’impatto di relazioni intense, spesso distruttive, fino a toccare il rapporto ambivalente con il mondo della moda, in cui l’artista ha lavorato.

Tra gli episodi del passato che l’artista rievoca c’è la scelta di lasciare casa a tredici anni per studiare danza al liceo coreutico e vivere in convitto per cinque anni. Quel passaggio ha segnato il rapporto con la madre, protagonista di uno dei brani di BESTIA.

L’album si apre con una versione speciale di Parlami d’amore Mariù, brano culto che l’artista campana associa alla sua storia e da cui “tutto ha avuto inizio”.

Chi è OTTOBRE

Giulia, in arte OTTOBRE, nel 2024 entra nel roster di Thamsanqa. A settembre pubblica il suo primo singolo pugnale, che fonda il suo progetto sulle sonorità pop rock dei primi anni 2000, dai Paramore ad Avril Lavigne, fino a Olivia Rodrigo.

Il secondo singolo prima dell’alba anticipa l’EP di debutto GOMME DA MASTICARE, uscito l’8 novembre 2024. A un anno di distanza arriva la versione Deluxe dell’EP, GOMME MASTICATE.

Il singolo mosche apre una fase più ruvida, più feroce e più metal. Il 5 dicembre 2025 esce il singolo astronave.

Nel 2026 torna con i singoli ragni, spine feat. ALLERTA!, foto, di me che resta? feat. Affanno e non mi va, oltre alla sua versione di ossessione di Samurai Jay.