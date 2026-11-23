Napoleone & Amelie, Innamorati al piano bar: chi resta e chi balla il twist a Saint-Tropez
Il singolo che unisce il cantautore campano e Amelia Villano è uscito il 18 novembre per INRI/Metatron
di All Music Italia ·
Napoleone e Amelie debuttano in coppia con Innamorati al piano bar, uscito mercoledì 18 novembre per INRI/Metatron (distribuzione ADA Music Italy) e in radio da venerdì 20. Il testo racconta lo stesso amore visto da due parti: chi resta e chi balla il twist a Saint-Tropez.
Domenica 22 novembre il duo ha presentato il brano ad Amici 26, ospite della settima puntata su Canale 5 con Sarah Toscano. Dopo l’esibizione Amelie ha salutato e baciato Rudy Zerbi: fare Amici, per lei, è un sogno da sempre.
Il significato di Innamorati al piano bar: chi resta e chi balla a Saint-Tropez
Innamorati al piano bar è un dialogo fra due voci: una cerca il coraggio di lasciarsi andare, l’altra si tiene lontana, e le due strade si incontrano nel ritornello, sullo stesso ricordo. Il suono è funk contemporaneo, con la produzione di CanovA.
La strofa è rivolta a qualcuno che non sta mai fermo: ha voglia di viaggiare, di “girare, girare, girare, come fai nel letto”, e chiede sempre di accelerare, “Pure con una DeLorean sulla provinciale”, l’auto di Ritorno al futuro. La risposta è “Non farò mai in tempo”.
Il pre-ritornello sposta tutto di notte: c’è la voglia di andarsene per “Ingannare la sete che ho di te” con le bollicine, e il ricordo di una serata “Spensierata, incasinata”.
Il ritornello parla di un cuore preso a botte e dato via “per due occhi pieni come la luna”, “Bella e disgraziata, come questa città”. Il pianto arriva “Mentre tu ballavi il twist a Saint-Tropez”, eppure c’è la certezza che l’altra persona tornerà, “Come il ricordo di un’estate fa”.
La seconda strofa porta la distanza fino al sogno, “Certe volte ti sogno, ma non ci sei più”, e ogni volta “ti vengo a cercare”. Nel ponte, prima dell’ultimo ritornello, torna il ricordo di quell’estate, e “sembra passata già un’eternità”.
Nelle nostre pagelle dei nuovi singoli del 20 novembre Innamorati al piano bar ha preso 7 ed è fra i consigliati, con un giudizio sulla coppia: “Un duo che funziona e che potrebbe anche restare nel tempo”.
Chi sono Napoleone e Amelie, dal Concertone del Primo Maggio a Tale e Quale Show
Napoleone è Davide Napoleone, cantautore, autore e produttore campano che vive a Torino. Dopo gli esordi come autore per Sony Music Publishing ha scritto per Michele Bravi, Gaia e Chiara Galiazzo, e nel 2020 ha aperto il progetto col suo cognome.
Nel 2025 il cantautore ha pubblicato l’album Moderno Italian Touch, e a luglio è uscito Cucù Marì, il singolo prima del duetto con Amelie. Con Guè ha cantato Capa Tosta, e dal vivo è arrivato dal MI AMI Festival fino al Concertone del Primo Maggio.
Amelie è Amelia Villano, cantante e performer nota al pubblico tv per Tale e Quale Show: nell’edizione 2024, vinta da Verdiana, ha chiuso quarta la classifica finale. Nel 2015 era arrivata al Knock Out di The Voice of Italy con Senza pietà di Anna Oxa.
Testo di Innamorati al piano bar di Napoleone & Amelie
Ti viene voglia di viaggiare
E girare, girare, girare, come fai nel letto
Come il disco che hai messo
Dici sempre di accelerare
Pure con una DeLorean sulla provinciale
Non farò mai in tempo
E di notte, di notte, di notte me ne voglio andare
Ingannare la sete che ho di te (che ho di te)
Con tutte quelle, tutte quelle bollicine
Spensierata, incasinata
Se ci penso, che serata
Ho fatto a botte col cuore
L’ho dato via per due occhi pieni come la luna
Bella e disgraziata, come questa città
Che poi m’ha fatto piangere
Mentre tu ballavi il twist a Saint-Tropez
Ma so che tornerai, tornerai, tornerai
Come il ricordo di un’estate fa
Da soli, innamorati al piano bar
E siamo stati pure fortunati
Certe volte ti sogno, ma non ci sei più
Se mi sveglio (se mi sveglio)
E ogni volta, ogni volta, ogni volta ti vengo a cercare
Per ingannare la sete che ho di te (che ho di te)
Con tutte quelle, tutte quelle bollicine
Spensierata, incasinata
Se ci penso, che serata (uh)
Ho fatto a botte col cuore
L’ho dato via per due occhi pieni come la luna
Bella e disgraziata, come questa città
Che poi m’ha fatto piangere
Mentre tu ballavi il twist a Saint-Tropez
Ma so che tornerai, tornerai, tornerai
Come il ricordo di un’estate fa
Da soli, innamorati al piano bar
(Mi racconterai) come il ricordo di un’estate fa
(Mi racconterai) sembra passata già un’eternità
Da soli, innamorati al piano bar
Ho fatto a botte col cuore
L’ho dato via per due occhi pieni come la luna
Bella e disgraziata, come questa città
Che poi m’ha fatto piangere
Mentre tu ballavi il twist a Saint-Tropez
Ma so che tornerai, tornerai, tornerai
Come il ricordo di un’estate fa
Da soli, innamorati al piano bar
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
Foto: ufficio stampa Amici
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