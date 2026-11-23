Napoleone e Amelie debuttano in coppia con Innamorati al piano bar, uscito mercoledì 18 novembre per INRI/Metatron (distribuzione ADA Music Italy) e in radio da venerdì 20. Il testo racconta lo stesso amore visto da due parti: chi resta e chi balla il twist a Saint-Tropez.

Domenica 22 novembre il duo ha presentato il brano ad Amici 26, ospite della settima puntata su Canale 5 con Sarah Toscano. Dopo l’esibizione Amelie ha salutato e baciato Rudy Zerbi: fare Amici, per lei, è un sogno da sempre.

Il significato di Innamorati al piano bar: chi resta e chi balla a Saint-Tropez

Innamorati al piano bar è un dialogo fra due voci: una cerca il coraggio di lasciarsi andare, l’altra si tiene lontana, e le due strade si incontrano nel ritornello, sullo stesso ricordo. Il suono è funk contemporaneo, con la produzione di CanovA.

La strofa è rivolta a qualcuno che non sta mai fermo: ha voglia di viaggiare, di “girare, girare, girare, come fai nel letto”, e chiede sempre di accelerare, “Pure con una DeLorean sulla provinciale”, l’auto di Ritorno al futuro. La risposta è “Non farò mai in tempo”.

Il pre-ritornello sposta tutto di notte: c’è la voglia di andarsene per “Ingannare la sete che ho di te” con le bollicine, e il ricordo di una serata “Spensierata, incasinata”.

Il ritornello parla di un cuore preso a botte e dato via “per due occhi pieni come la luna”, “Bella e disgraziata, come questa città”. Il pianto arriva “Mentre tu ballavi il twist a Saint-Tropez”, eppure c’è la certezza che l’altra persona tornerà, “Come il ricordo di un’estate fa”.

La seconda strofa porta la distanza fino al sogno, “Certe volte ti sogno, ma non ci sei più”, e ogni volta “ti vengo a cercare”. Nel ponte, prima dell’ultimo ritornello, torna il ricordo di quell’estate, e “sembra passata già un’eternità”.

Nelle nostre pagelle dei nuovi singoli del 20 novembre Innamorati al piano bar ha preso 7 ed è fra i consigliati, con un giudizio sulla coppia: “Un duo che funziona e che potrebbe anche restare nel tempo”.

Chi sono Napoleone e Amelie, dal Concertone del Primo Maggio a Tale e Quale Show

Napoleone è Davide Napoleone, cantautore, autore e produttore campano che vive a Torino. Dopo gli esordi come autore per Sony Music Publishing ha scritto per Michele Bravi, Gaia e Chiara Galiazzo, e nel 2020 ha aperto il progetto col suo cognome.

Nel 2025 il cantautore ha pubblicato l’album Moderno Italian Touch, e a luglio è uscito Cucù Marì, il singolo prima del duetto con Amelie. Con Guè ha cantato Capa Tosta, e dal vivo è arrivato dal MI AMI Festival fino al Concertone del Primo Maggio.

Amelie è Amelia Villano, cantante e performer nota al pubblico tv per Tale e Quale Show: nell’edizione 2024, vinta da Verdiana, ha chiuso quarta la classifica finale. Nel 2015 era arrivata al Knock Out di The Voice of Italy con Senza pietà di Anna Oxa.

Credits del brano ▸ Artista · Napoleone & Amelie

· Napoleone & Amelie ▸ Titolo · Innamorati al piano bar

· Innamorati al piano bar ▸ Autori · Testo: KAPUT, Davide Napoleone, Enrico Palmosi · Musica: KAPUT, Davide Napoleone, Enrico Palmosi, Michele Iorfida, Pietro Fichtner

· Testo: KAPUT, Davide Napoleone, Enrico Palmosi · Musica: KAPUT, Davide Napoleone, Enrico Palmosi, Michele Iorfida, Pietro Fichtner ▸ Produttore · CanovA

Testo di Innamorati al piano bar di Napoleone & Amelie

Ti viene voglia di viaggiare

E girare, girare, girare, come fai nel letto

Come il disco che hai messo

Dici sempre di accelerare

Pure con una DeLorean sulla provinciale

Non farò mai in tempo

E di notte, di notte, di notte me ne voglio andare

Ingannare la sete che ho di te (che ho di te)

Con tutte quelle, tutte quelle bollicine

Spensierata, incasinata

Se ci penso, che serata

Ho fatto a botte col cuore

L’ho dato via per due occhi pieni come la luna

Bella e disgraziata, come questa città

Che poi m’ha fatto piangere

Mentre tu ballavi il twist a Saint-Tropez

Ma so che tornerai, tornerai, tornerai

Come il ricordo di un’estate fa

Da soli, innamorati al piano bar

E siamo stati pure fortunati

Certe volte ti sogno, ma non ci sei più

Se mi sveglio (se mi sveglio)

E ogni volta, ogni volta, ogni volta ti vengo a cercare

Per ingannare la sete che ho di te (che ho di te)

Con tutte quelle, tutte quelle bollicine

Spensierata, incasinata

Se ci penso, che serata (uh)

Ho fatto a botte col cuore

L’ho dato via per due occhi pieni come la luna

Bella e disgraziata, come questa città

Che poi m’ha fatto piangere

Mentre tu ballavi il twist a Saint-Tropez

Ma so che tornerai, tornerai, tornerai

Come il ricordo di un’estate fa

Da soli, innamorati al piano bar

(Mi racconterai) come il ricordo di un’estate fa

(Mi racconterai) sembra passata già un’eternità

Da soli, innamorati al piano bar

Ho fatto a botte col cuore

L’ho dato via per due occhi pieni come la luna

Bella e disgraziata, come questa città

Che poi m’ha fatto piangere

Mentre tu ballavi il twist a Saint-Tropez

Ma so che tornerai, tornerai, tornerai

Come il ricordo di un’estate fa

Da soli, innamorati al piano bar

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Foto: ufficio stampa Amici