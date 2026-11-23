Anna porta Veleno in radio da venerdì 27 novembre 2026. Il nuovo singolo è un estratto da Million Dollar Babe, il secondo album della rapper, già certificato disco di platino.

L’annuncio arriva nella settimana che precede la partenza del Million Dollar Babe Tour, al via il 28 novembre da Pesaro. Prima del debutto dal vivo è prevista anche un’altra uscita: il 24 novembre arriverà il videoclip di Don’t Tell Nobody, seconda traccia dell’album.

Anna – Veleno : il significato del brano

Al centro di Veleno c’è una relazione in cui il desiderio di restare e quello di interrompere il rapporto convivono. Nella presentazione del brano, il comunicato descrive un equilibrio tra attrazione, dipendenza e distacco, raccontato con toni che alternano provocazione e malinconia.

La produzione è firmata da MILES, mentre la scrittura d’orchestra è affidata al direttore Enzo Campagnoli. Il pezzo chiude la tracklist di Million Dollar Babe, pubblicato il 10 luglio per EMI Records/Universal Music.

Il testo di Veleno di Anna

Nel passaggio “bacio dopo bacio è più amaro”, il testo lega il desiderio alla progressiva amarezza del rapporto. L’immagine del veleno riassume questa ambivalenza: l’attrazione resta, ma porta con sé anche il distacco.

Crediti del brano ▸ Titolo · Veleno

· Veleno ▸ Artista · Anna

· Anna ▸ Produzione · MILES

· MILES ▸ Scrittura d’orchestra · Enzo Campagnoli

· Enzo Campagnoli ▸ Album · Million Dollar Babe (10 luglio 2026)

· Million Dollar Babe (10 luglio 2026) ▸ Etichetta · EMI Records

· EMI Records ▸ Distribuzione · Universal Music

· Universal Music ▸ Radio date · 27 novembre 2026

Il video di Don’t Tell Nobody e la partenza del tour

Il video di Don’t Tell Nobody è atteso per martedì 24 novembre. Il brano non è stato estratto come singolo, ma era già entrato nella classifica FIMI/NIQ dei brani più venduti all’uscita dell’album.

Il disco è rimasto per due settimane consecutive al primo posto della classifica album FIMI/NIQ ed è stato anticipato da White Girl Wasted. Ora il progetto arriva nei palasport con una tournée prodotta da Vivo Concerti.

La data zero è fissata per il 28 novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Seguiranno Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e Roma, dove il calendario si chiuderà il 20 dicembre. Tutte le date e le informazioni sui biglietti sono nell’articolo dedicato al Million Dollar Babe Tour 2026.

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Foto: Jacob Webster