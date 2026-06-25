Dopo averci fatto scoprire il suo lato più emotivo e nostalgico con foto, Ottobre torna con un esperimento coraggioso e originale, che unisce due mondi solo apparentemente distanti: la cover di Ossessione (Thamsanqa / The Orchard), il brano con cui Samurai Jay ha preso parte al Festival di Sanremo 2026, che sarà disponibile in tutti i digital store a parte da venerdì 26 giugno.

Con estrema audacia, Ottobre prende così un brano nato e cresciuto nel mondo urban, pop e sentimentale per trascinarlo di peso in una dimensione totalmente stravolta, violenta e viscerale.

Ed ecco che quello che in origine era un racconto intimo e tormentato sulle dinamiche di una relazione assorbente, dominato da sonorità urban morbide e fluttuanti, si trasforma in questa nuova versione in un vero e proprio urlo liberatorio, in cui il concetto stesso di dipendenza amorosa cambia pelle per diventare rabbia, energia pura e impatto sonoro devastante.

Ottobre amplifica infatti la disperazione e la tossicità intrinseca al brano, sostituendo i synth e le drum machine con riff granitici, una batteria travolgente e una performance vocale che oscille continuamente tra linee graffiate e aperture melodiche.

Grazie all’idea di “ossessione”, intesa come un pensiero fisso che logora e consuma da dentro, l’attitudine della strada incontra così la furia del metal, dimostrando che ci sono mondi solo apparentemente molto distanti tra loro.