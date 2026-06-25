25 Giugno 2026
di
Lorenza Ferraro
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25 Giugno 2026

Ottobre: “Ossessione” di Samurai Jay si trasforma tra rabbia e chitarre distorte

L'artista trascina il brano sanremese in una dimensione totalmente stravolta, violenta e viscerale, trasformandolo in un urlo liberatorio.

News di Lorenza Ferraro
Ottobre presenta la cover metal di Ossessione, brano di Samurai Jay da Sanremo 2026
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Dopo averci fatto scoprire il suo lato più emotivo e nostalgico con foto, Ottobre torna con un esperimento coraggioso e originale, che unisce due mondi solo apparentemente distanti: la cover di Ossessione (Thamsanqa / The Orchard), il brano con cui Samurai Jay ha preso parte al Festival di Sanremo 2026, che sarà disponibile in tutti i digital store a parte da venerdì 26 giugno.

Con estrema audacia, Ottobre prende così un brano nato e cresciuto nel mondo urban, pop e sentimentale per trascinarlo di peso in una dimensione totalmente stravolta, violenta e viscerale.

Ed ecco che quello che in origine era un racconto intimo e tormentato sulle dinamiche di una relazione assorbente, dominato da sonorità urban morbide e fluttuanti, si trasforma in questa nuova versione in un vero e proprio urlo liberatorio, in cui il concetto stesso di dipendenza amorosa cambia pelle per diventare rabbia, energia pura e impatto sonoro devastante.

Ottobre amplifica infatti la disperazione e la tossicità intrinseca al brano, sostituendo i synth e le drum machine con riff granitici, una batteria travolgente e una performance vocale che oscille continuamente tra linee graffiate e aperture melodiche.

Grazie all’idea di “ossessione”, intesa come un pensiero fisso che logora e consuma da dentro, l’attitudine della strada incontra così la furia del metal, dimostrando che ci sono mondi solo apparentemente molto distanti tra loro.

La copertina della cover di Ossessione realizzata da Ottobre

All Music Italia

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