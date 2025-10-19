19 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
19 Ottobre 2025

Ottobre torna con una versione metal del suo EP d’esordio e presenta “Gomme Masticate”

Più carica, rabbiosa e consapevole, con questo disco la cantautrice mostra un lato ancora più crudo e istintivo di sé

News di Lorenza Ferraro
Ottobre Gomme Masticate
Condividi su:

Dopo il successo del suo EP d’esordio, Gomme da Masticare (2024), Ottobre torna ancora più carica, rabbiosa e consapevole, prendendo in mano le proprie canzoni e cucendo loro addosso un nuovo abito, questa volta metal / pop-metal: nasce così l’EP Gomme Masticate (Thamsanga / The Orchard).

Al suo interno troviamo un inedito, mosche, e tre brani del primo EP rivisitati, in cui la dolcezza malinconica lascia spazio alla potenza, alla distorsione e a un’energia che esplode, dando voce a un’urgenza sonora e viscerale.

Gomme Masticate si trasforma così in un modo per riaffermare la propria identità artistica e mostrare un lato ancora più crudo e istintivo, con le sonorità che si fanno più pesanti, le chitarre più ruvide e la voce più tagliente, mentre il cuore resta lo stesso, autentico e pulsante.

OTTOBRE: DA “GOMME DA MASTICARE” A “GOMME MASTICATE”

La focus track del nuovo EP – prodotto e diretto dai Granato e Federico Ascari, con le add. di Loris Ronchi per un’altra idea di merda e di Lorenzo Accattoli su pugnale – è senza alcun dubbio l’inedito mosche, con cui l’immaginario si fa più cupo e viscerale:

“Non ho mangiato nulla, ma sento un ronzio fortissimo che arriva dallo stomaco. Credevo fossero farfalle, e invece sono mosche. Volano velocissime, mi ronzano addosso e ora le ho dappertutto”.

Un’immagine – questa delle mosche presenti in ogni dove – che diventa metafora di inquietudine, fame emotiva e trasformazione interiore.

All Music Italia

Articoli più letti

pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
X Factor 2025 Last Call: tre sedie, switch e Giorgia alla conduzione 2

X Factor 2025: il meglio dei Bootcamp, il meccanismo delle Last Call e chi rivedremo
X Factor 2025 Last Call pagelle: ecco i dodici concorrenti che vanno ai live 3

X Factor 2025 Last Call: PierC una certezza, Copper Jitters sul filo del rasoio, le squadre sono fatte
Angelina Mango ioeio 4

Angelina Mango, testo e significato di "ioeio", quinto brano contenuto nell'album "caramé"
Angelina Mango Velo sugli occhi singolo 5

Il nuovo singolo di Angelina Mango è "velo sugli occhi", un brano intimo e liberatorio
Angelina Mango ci siamo persi la fine 6

Angelina Mango, testo e significato di "ci siamo persi la fine", undicesimo brano contenuto nell'album "caramé"
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
angelina mango caramé testo 8

Angelina Mango, testo e significato di "caramé", l'intro dell'album omonimo
Angelina Mango e Henna, cosicosicosicosì, brano che chiude l’album Caramé 9

"caramé" di Angelina Mango si chiude con "cosicosicosicosi" di Henna. Scopriamo la sua storia e il significato del brano
Leon Faun torna con “Polvere da sparo”, un brano che segna la sua rinascita artistica dopo mesi di silenzio. 10

Leon Faun, “Polvere da sparo”: la rinascita dopo il silenzio. Un ritorno tra rabbia, poesia e verità

Cerca su A.M.I.