Il Concerto di Natale 2026 torna in Vaticano con due attori di Hollywood, George Clooney e Susan Sarandon, e con Edoardo Bennato, Joan Baez e Vinicio Capossela fra i musicisti. La 34ª edizione sarà registrata sabato 12 dicembre nell’Aula Paolo VI e andrà in onda la sera di venerdì 25 dicembre su Canale 5.

Alla conduzione ci sarà ancora una volta Federica Panicucci, che l’anno scorso aveva presentato il Concerto di Natale dall’Auditorium della Conciliazione di Roma. Il concerto rientrerà così nell’Aula Paolo VI, la sala vaticana delle udienze dove era nato nel 1993.

Concerto di Natale 2026, il cast: da Edoardo Bennato a Herbie Hancock

Sul fronte musicale il cast mette insieme due cantautori italiani, Edoardo Bennato e Vinicio Capossela, e la cantautrice folk americana Joan Baez, che nel 1969 cantava a Woodstock. Con loro ci sarà Herbie Hancock, pianista e compositore jazz, che salirà sul palco con la sua band.

George Clooney arriverà in Vaticano con la moglie Amal Clooney e durante la serata lancerà un appello per la pace. La mattina di sabato 12 dicembre, in Campidoglio, la Clooney Foundation for Justice riceverà il premio internazionale Pace ed Educazione dal rettore maggiore dei Salesiani, don Fabio Attard, e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La serata sostiene la raccolta fondi delle Missioni Don Bosco, che promuovono il concerto, per costruire una scuola in Madagascar. Il cast del Concerto di Natale è ancora in aggiornamento: altri artisti internazionali saranno annunciati nelle prossime settimane.

Foto: concertodinatale.it