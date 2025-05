Noemi, una canzone del 2016 conquista Hollywood e Amazon Prime Video

Scopriamo testo e significato di Idealista, brano di Noemi del 2016 che è stato inserito nella colonna sonora di un importante film americano.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di come un brano di Angelina Mango sia stato inserito nei titoli di coda del film Un altro piccolo favore con Blake Lively e Anna Kendrick, attualmente al primo posto tra i film più visti su Amazon Prime Video in Italia. Nel film c’è per anche un altro brano italiano molto importante, questa volta nei titoli di testa… Idealista di Noemi.

Scritto da Ivano Fossati e pubblicato nel 2016, Idealista ritrova nuova vita a quasi dieci anni dalla sua uscita, inserito nella nuova produzione internazionale diretta da Paul Feig, sequel della pellicola Un piccolo favore del 2018.

Un bel risultato per la cantante che ha appena lanciato il nuovo singolo Non sono io, scritto da Riccardo Zanotti, Zef e Alessandro La Cava, attualmente in rotazione radiofonica. Un brano potente che racconta l’identità, la presa di coscienza e il distacco.

E dopo la musica e il cinema, Noemi si prepara a tornare anche dal vivo: dal 14 luglio parte il tour estivo in alcune delle location più suggestive d’Italia, per poi approdare nei teatri in autunno. Gran finale il 20 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, per la prima volta.

NOEMI TESTO E SIGNIFICATO DI IDEALISTA

Idealista è un inno alla libertà e all’autenticità. Con parole dirette, Noemi racconta il rifiuto delle ipocrisie sociali e sentimentali, rivendicando il diritto di seguire il proprio istinto. Una dichiarazione d’indipendenza emotiva che oppone un netto “no” a un mondo fatto di illusioni, compromessi e false promesse.

Mio cuore d’artista

Idealista

Cuore di ragazza ribelle

Che va a caccia di sballo ancora

Di sete non morire, che l’acqua ha da venire

Se non adesso è stasera è domani

Qualcosa da cambiare qui

Il cuore ha rivelato

L’istinto non ha mai sbagliato

Sono felice, rido, corro, scappo

Che mi sembra di aver volato

No no, io dico di no

Io no, rispondo di no

A questo mondo se lavori e ti dai da fare come un pazzo lo so

Stai fedele come un cane intanto a quelli là non gliene frega un cazzo di te

Ma il cuore è sollevato

L’istinto non si è mai sbagliato

E c’è qualcuno che ti illude di notte

Con le parole poi di giorno ti fotte

Ma se il cuore l’ha capito

Il cane avrà abbaiato

Se l’ha capito

Qualcuno avrà gridato

Lascia il passato, sono storie di fantasmi ormai

Un giorno differente non basta per l’amore

È il solito errore

Che il cuore ha rilevato

Poi viene il natale

Seh, il natale è già passato

Ti guardi troppo allo specchio

Ti piace ancora parecchio, direi

Aspetti sue notizie

Guardi l’ora e la giornata non ti passa mai

Ma mi sembra ben fatto

È solo un incubo eterno

Scaraventarvi giù dal letto per cercarvi fino in fondo all’inferno

No, no, io dico di no

Io non rispondo

Io mi siedo in fondo

Non parlate per me, no

Io dico di no

Io non rispondo

Io mi frego il mondo

E non ho bisogno di parole complicate

I passi dei poeti ormai consumano i tappeti

A casa mia è meglio che io non ci sia

A casa mia è meglio che io non ci sia

No no, io dico di no

Io non rispondo

Io mi siedo in fondo

Non parlate per me

No, io dico di no

Io non rispondo

Io mi frego il mondo