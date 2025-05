Angelina Mango arriva a Hollywood: “Che t’o dico a fa’” nel nuovo film con Anna Kendrick e Blake Lively

Angelina Mango colonna sonora Un altro piccolo favore: Che t’o dico a fa’accompagna i titoli di coda della nuova pellicola con Anna Kendrick e Blake Lively. Un altro passo internazionale per la vincitrice di Sanremo 2024.

Angelina Mango colonna sonora Un altro piccolo favore: i dettagli

La canzone Che t’o dico a fa’ di Angelina Mango è stata scelta per accompagnare i titoli di coda del film Un altro piccolo favore (Another Simple Favor), sequel della pellicola del 2018 con Anna Kendrick e Blake Lively.

Una produzione internazionale diretta da Paul Feig, ambientata tra Stati Uniti e Italia, disponibile su Amazon Prime Video dal 1° maggio 2025. Un tocco tricolore anche nella colonna sonora, grazie al brano della cantautrice italiana.

Un brano di successo: dalla Poké alla piattaforma

Che t’o dico a fa’ è un singolo di Angelina Mango, pubblicato il 6 ottobre 2023 come primo estratto dal suo album Poké melodrama. Il brano è scritto da Angelina Mango e Alessandro La Cava, con musiche firmate anche da Stefano Tognini e Alessandro De Crescenzo.

Con il suo ritmo travolgente e la fusione di urban e pop mediterraneo, è stato tra i brani più apprezzati del repertorio pre-Sanremo. Ha ottenuto il doppio disco di platino.

Una commedia nera tra Capri, Villa Adriana e omicidi

Il film, presentato in anteprima al South by Southwest e disponibile su Prime Video, racconta un omicidio durante il matrimonio di Emily sull’isola di Capri. La protagonista torna con un nuovo mistero da risolvere in un’atmosfera che mescola lusso, tensione e ironia noir.

Tra le new entry del cast troviamo due nomi italiani: Elena Sofia Ricci e Michele Morrone. Le riprese si sono svolte tra Capri, Villa Adriana (sito UNESCO) e alcuni set negli Stati Uniti.