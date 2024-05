Angelina Mango, svelati i feat e la tracklist del nuovo album “poké melodrama”

A pochi giorni dall’uscita di “poké melodrama“, Angelina Mango ha finalmente svelato gli “ingredienti della poké“, ovvero la tracklist e i feat contenuti all’interno del suo primo album di inediti.

Il disco è il riassunto delle tante anime musicali della giovane cantautrice, che spazia tra generi e registri differenti. All’interno di “poké melodrama” troviamo infatti il cantautorato di Marco Mengoni e Bresh, ma anche l’elettronica e l’urban di Dani Faiv e VillaBanks.

Il risultato è dunque una vera e propria poké di suoni e ritmi, in cui ogni melodia non è altro che un riflesso dei nostri stati d’animo mutevoli, che la musica accarezza, alleviando i pensieri più bui e sdrammatizzando anche i momenti più tristi.

ANGELINA MANGO, “POKé MELODRAMA”: LA TRACKLIST

“poké melodrama” è stato anticipato dai singoli “Che t’o dico a fa’“, “Fila indiana“, “Melodrama” e “La Noia“, con cui Angelina ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, classificandosi settima.

Ma non è tutto! Durante il live dello scorso 17 aprile al Fabrique di Milano, la cantautrice ha infatti presentato per la prima volta dal vivo altri due inediti: “Smile” e “Another World“, che in “poké melodrama” è presente in feat con VillaBanks.

Di seguito la riportiamo la tracklist e i feat contenuti all’interno dell’album: