Angelina Mango fonde l’elettronica con il reggaeton nel nuovo singolo “Melodrama”

Angelina Mango, “Melodrama“: significato del brano del nuovo singolo

Ieri sera, sabato 19 maggio, in occasione della finale di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango ha presentato in anteprima il nuovo singolo “Melodrama” (LaTarma Records / distribuito da ADA / Warner Music), che anticipa il suo primo album d’inediti, “Poké Melodrama“, in uscita il 31 maggio e già disponibile in pre-order. nei seguenti formati: vinile picture disc, vinile picture disc autografato, vinile nero, vinile nero autografato, CD e CD autografato.

Annunciato a sorpresa durante il concerto al Fabrique di Milano, il disco è il riassunto delle tante anime musicali di Angelina Mango e mette in luce le sue diverse sfaccettature musicali, che si mescolano qui come una vera e propria poké di suoni e ritmi. Ed ecco che, in questa fusione di generi e stili diversi, ogni melodia è un riflesso dei nostri stati d’animo mutevoli.

ANGELINA MANGO, “MELODRAMA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 24 maggio, “Melodrama” è Angelina da piccola che balla in salotto, che chiude gli occhi e si immagina sul palco, vivendo fuori dagli schemi e lasciandosi convincere dai sogni.

Scritto dalla stessa cantautrice – insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin – e prodotto da E.D.D. e Cripo, il brano vede l’elettronica fondersi con una ritmica reggaeton per dar vita a un sound coinvolgente e caratteristico.

ANGELINA MANGO, “MELODRAMA”: TESTO DEL BRANO

sento ancora un nodo in gola

la mia terra non mi molla

forse dovrei tornare a scuola

aggiustare la voce rotta

una signora appoggiata alla finestra

mi parla dell’estate si lamenta, ma che fatica

sono sempre stata una tipa maldestra

lagonegro nei boschi a caccia di adrenalina

bloccata nella bocca della clessidra

il tempo non mi tocca mai l’autostima

mi soffoca la pelle non respira

è una spina

mh ammó

don’t be sad lo sapevi che ero un po’ incasinata

scusami se do il peggio di me dopo mi passa

dio non ci vuole ma tu mi fai stare calma

e ti seguirò dove il mare si scontra col vento del sud

voglio una vita melodrama

una vita da gitana

dopo sbaglia prima impara

melodrama melodrama

non vuole serate di gala

una drama queen in sala

voglio le serate struccata

melodrama meno dramma

era bello il cortile

era bello soffrire

con le spalle che scottano abbracciami ancora

prima di te volevo andare in Olanda

scappare via per diventare un’altra

menomale che ormai non ci vivo più senza di te

e quella faccia che fai ma che faccia che c’hai

ammò

don’t be sad lo sapevi che ero un po’ incasinata

scusami se do il peggio di me dopo mi passa

dio non ci vuole ma tu non sai di che parla

e ti seguirò dove il mare si scontra col vento del sud

voglio una vita melodrama

una vita da gitana

dopo sbaglia prima impara

melodrama meno dramma

non vuole serate di gala

una drama queen in sala

voglio le serate struccata

melodrama meno dramma

ehi melodrama meno dramma

ammò

don’t be sad lo sapevi che ero un po’ incasinata

scusami se do il peggio di me dopo mi passa

dio non ci vuole ma tu non sai di che parla

e ti seguirò dove il mare si scontra col vento del sud

e ti seguirò dove il mare si scontra con il vento del sud

Foto di copertina di Andrea Bianchera