Nino Buonocore pubblica il nuovo disco “M.I.S.L.A. (mettiamo in salvo l’amore)”

Nino Buonocore pubblica il nuovo album M.I.S.L.A. (mettiamo in salvo l’amore), disponibile in digitale e CD dal 21 novembre 2025. L’opera (etichetta: Incipit Records, distribuzione: Egea Music) viene realizzata anche in vinile, acquistabile dal 12 dicembre 2025.

M.I.S.L.A. è composto da 10 canzoni inedite, tra musica d’autore e contaminazioni jazz. Nino Buonocore, dopo l’uscita del disco Segnali di umana presenza nel 2013, si è dedicato quasi esclusivamente ai live. Ha sperimentato percorsi musicali sempre più segnati dal jazz, culminati con la pubblicazione di In jazz nel 2021. Questa cifra stilistica si ritrova anche in questo suo nuovo lavoro, nato da alcune session in studio con un gruppo di eccellenti musicisti.

Le canzoni di M.I.S.L.A. (mettiamo in salvo l’amore) presentano le atmosfere leggere del passato, arricchite di sonorità sofisticate. Buonocore ha dedicato particolare attenzione all’aspetto sonoro, lavorando con cura sulle note e sulla scelta degli strumenti.

Nino Buonocore, tra musica d’autore e contaminazioni jazz

“L’aspetto più interessante che vorrei che il mio pubblico cogliesse ascoltando questo nuovo progetto e per il quale si è lavorato tantissimo, è quello legato alla non replicabilità di ciò che vi è suonato”, racconta il cantautore. “Si è tentato cioè di fare in modo che l’esecuzione restasse sempre in continua evoluzione pensando anche in funzione degli spazi e dei tempi in cui verrà riproposta. Quindi pochissima post-produzione e libertà assoluta da omologazioni in merito a genere e orientamento stilistico con la sola intenzione di lasciar respirare compiutamente l’armonia e la melodia e la comunicazione dei contenuti”. Insomma, conclude l’artista: “Non troverete strizzatine d’occhio alla musica di tendenza dalla quale mi sono affrancato un po’ da sempre (e il mio pubblico credo lo abbia anche apprezzato)”.

Nei brani, scritti con lo storico collaboratore Michele De Vitis, l’artista racconta l’uomo. Affronta i suoi sentimenti, la sua vita quotidiana e la sua sfera più intima, con naturalezza e leggerezza. Il brano che dà il titolo all’intero album è un’esortazione a ritrovare la vera essenza della vita in un mondo che ha plasmato la nostra socialità su modelli individualisti ed esibizionisti. In Nessuno, Buonocore canta una relazione omosessuale; in Logica biologica, stigmatizza il retaggio culturale che considera la donna un oggetto; e in Vittime racconta la fine di un amore. Ed ancora, in Lasciati andare l’artista fa il bilancio di una relazione sentimentale.

Buonocore mette al centro della narrazione l’essere umano, con la sua capacità d’incidere sul destino attraverso l’autodeterminazione. Di fronte agli accadimenti quotidiani, l’uomo è chiamato ad agire. Ciò che bisogna fare, è recuperare la considerazione di sé e i sentimenti più autentici. In questo modo, si evitano l’apatia e la rassegnazione.

La tracklist di “M.I.S.L.A. (mettiamo in salvo l’amore)”

1. Lasciati andare

2. Vittime

3. Nessuno

4. Logica biologica

5. L’amore è nudo

6. Florinda

7. M.I.S.L.A. (mettiamo in salvo l’amore)

8. Tutto in te

9. Pane, sale & olio

10. Sembra facile

11. Meglio così (Bonus Track – Studio Version)

