Anteprima video: “Scrivimi” a trent’anni dall’uscita rivive con i Soul Six feat. Nino Buonocore

Oggi, in anteprima esclusiva per All Music Italia il videoclip della nuova versione di Scrivimi realizzata dai Soul Six con la partecipazione straordinaria di Nino Buonocore.

Il celebre brano, coverizzato nel 2007 anche da Laura Pausini nel suo album Io Canto, oltre che da Mango, Anna Oxa e diversi altri artisti. Nell’anno del trentennale la canzone prende nuova vita grazie ai Soul Six.

Attivi da 15 anni sulla scena soul e pop, i Soul Six si sono ormai affermati come una delle più significative e poliedriche band vocali campane. La formazione attuale comprende Giusy Visconto, Carmine Granato, Angela Ruscio, Sarah Adamo e Gianluca Marrazzo.

I Soul Six hanno al loro attivo 4 singoli ed un disco, Sacro Profano, oltre ad un’intensa attività live tra teatri, club e Festival. Tra le collaborazioni di spicco quella con James Senese con cui sono stati protagonisti del docufilm Animasona, in cui lo storico frontman dei Napoli Centrale ha sperimentato per la prima volta una trasposizione dei suoi brani per gruppo vocale.

SOUL SIX SCRIVIMI feat. Nino Buonocore

Questa nuova versione è stato voluta dallo stesso Nino Buonocore il quale ha scelto i Soul Six per celebrare il trentennale di questo classico della canzone italiana….

Quando mi è stato proposto questo progetto ne ho subito apprezzato l’originalità. Tra le tante versioni di Scrivimi credo sia la più particolare. Non è facile trattare una canzone di successo sebbene conti già decine di versioni. I Soul Six credo siano riusciti a renderla unica tra le tante, donandole tanta freschezza e gioia, pur conferendole tanta eleganza. Grazie Soul Six!

Scrivimi è riarrangiata e prodotta da Gianluca Marrazzo con la partecipazione di Aldo Capasso (basso fretless). Le riprese e missaggio del video sono a cura di Hub55. La regia e la realizzazione di Mario Rea.

Il video

Il videoclip, oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia, è stato girato nel centro storico di Angri (Sa), con la collaborazione dei locali notturni di Via Di Mezzo.