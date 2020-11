Nino Buonocore Meglio Così

È uscito in radio e in digitale il nuovo singolo di Nino Buonocore Meglio Così. Si tratta dell’atteso ritorno del cantautore nato a Napoli che, a gennaio 2021, pubblicherà l’album Jazz, registrazione di un emozionante concerto-evento tenuto all’Auditorium Parco Della Musica di Roma il 27 febbraio scorso.

Il brano è fuori dal 6 dicembre in versione Digital 45 che comprenderà oltre a Meglio Così anche la rivisitazione in chiave jazz del brano Rosanna, una sentita canzone d’amore pubblicata originariamente nel 1987.

Il nuovo progetto discografico di Nino Buonocore arriverà a 7 anni da Segnali di Umana Presenza, album contenente 12 inediti pubblicato da Hydra Music.

NINO BUONOCORE MEGLIO COSÌ

“Meglio Così è l’affermazione delle verità sulle insicurezze che a volte possono minare una relazione. Un tema già oggetto di vari approfondimenti nelle mie canzoni, teso a sottolineare la costante ricerca di quell’atteggiamento costruttivo che deve animare sempre l’amore vero.”

Queste le parole di Nino Buonocore per descrivere il nuovo singolo.

L’album Jazz sarà il primo disco live del cantautore in 40 anni di carriera. L’artista ripercorrerà tutta la sua produzione in una chiave, il Jazz, che in qualche modo ha sempre caratterizzato un po’ le sue composizioni fin dall’incontro con Chet Baker, icona jazzistica di fama mondiale chiamato a collaborare nella realizzazione di Una città tra le mani, album del 1988.

Uno stile davvero unico in una registrazione live tutta d’un fiato per un lavoro che condensa tutto il suo bagaglio di esperienze maturate con grandi musicisti provenienti da ogni genere musicale.

Accanto a Nino Buonocore (voce e chitarra) ci sono: Antonio Fresa (pianoforte), Antonio De Luise (contrabbasso), Amedeo Ariano (batteria), Flavio Boltro (tromba) e Max Ionata (Sax).

Foto di Mario Coppela