Nicol annuncia l’EP “Giornate umide” e spoilera il nuovo brano live al Palajova

Il 2025 si apre con grandi novità per Nicol. Dopo il successo della serie Adorazione su Netflix, che l’ha vista protagonista nel ruolo di Arianna e che ha incluso nella colonna sonora due suoi brani, la cantautrice torna con un nuovo progetto discografico… l’EP Giornate umide.

L’EP, in uscita il 14 marzo per Columbia Records/Sony Music e disponibile in formato digitale e, dal 28 marzo, anche in versione fisica, contiene la title track feat. Mazzariello, brano che è stato spoilerato durante il suo opening act al PalaJova, davanti al pubblico dell’Unipol Forum di Milano.

Nicol, “Giornate Umide”: un EP introspettivo

Dopo il percorso a Sanremo Giovani 2024 con il brano Come Mare, Nicol è pronta a mostrare una nuova fase della sua evoluzione artistica. L’EP raccoglie sei tracce che mescolano emozioni profonde, riflessioni personali e atmosfere sospese, mantenendo quella sensibilità che l’ha resa riconoscibile sin dagli esordi.

La title track, Giornate Umide, nasce da un momento di pura ispirazione condiviso con Mazzariello. Il brano affronta la disillusione e la ciclicità della vita, raccontando quel senso di smarrimento e accettazione che si prova quando tutto sembra fermo, ma dentro di noi qualcosa continua a muoversi.

Nicol racconta così il brano:

“Ti svegli e piove, il cielo è grigio e magari è anche domenica e tu ovviamente non hai voglia di uscire né di fare nient’altro. È proprio una di quelle giornate lì: una giornata umida, esattamente come la giornata in cui è stata scritta ‘Giornate Umide’. Sono uscita di casa per raggiungere in studio Mazzariello e pioveva. Chiusi in RCA, abbiamo preso due chitarre in mano e abbiamo raccontato quello che avevamo attorno.”

Tracklist ufficiale di “Giornate Umide”

L’EP include sei brani, tra cui inediti e versioni speciali di alcune canzoni già note al pubblico.

TRACKLIST

Intro (feat. Lowlow)

(feat. Lowlow) Come Mare

Viscere (feat. Fabri Fibra)

(feat. Fabri Fibra) Giornate Umide (feat. Mazzariello)

(feat. Mazzariello) La notte più fredda che c’è

Ritornerai (Acoustic version)

Un progetto che unisce nuove collaborazioni e sonorità raffinate, confermando Nicol come una delle cantautrici più intense della nuova generazione.

Dai social al palco: un successo in crescita

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani, Nicol ha visto crescere la sua fanbase grazie al successo della serie Adorazione, che ha spinto “Ritornerai” e “Viscere” feat. Fabri Fibra tra i brani più ascoltati nelle classifiche Viral 50 di Spotify in Italia, Francia, Germania, Spagna, UK e Svizzera.

Nel frattempo, Nicol sta portando la sua musica dal vivo, aprendo il tour di Jovanotti nei palazzetti italiani con il suo opening act al PalaJova. Un’opportunità che conferma il percorso in ascesa di una delle voci più promettenti del panorama musicale italiano.