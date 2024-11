Nicol debutta come attrice nella serie Netflix “Adorazione” e firma “Viscere” feat Fabri FIbra

Nicol, Viscere feat Fabri Fibra: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da mercoledì 20 novembre, Viscere feat Fabri Fibra (Columbia Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Nicol, in gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Come Mare.

Ma, com’è nata la collaborazione tra i due artisti? Viscere nasce oltre due anni fa, ma resta a lungo chiusa in un cassetto, prima che Fabri Fibra decida di proporla tra i brani della colonna sonora di Adorazione, la serie young adult Netflix in 6 episodi di cui il rapper è supervisore musicale e Nicol una delle protagoniste. Di fatto, la cantautrice debutta come attrice nel ruolo di Arianna.

“Quando ho ricevuto il provino che conteneva la strofa scritta da Fabri Fibra sono scoppiata a piangere”, ha raccontato Nicol.

Poi, ha aggiunto: “Quello che mi ha colpita è stata l’intimità e la vulnerabilità con cui Fibra è entrato in questo brano, regalandomi così un pezzo di sé. Mi ha trasmesso l’importanza della pazienza e della perseveranza e per questo gli sarò per sempre grata”.

Nicol, “Viscere” feat Fabri Fibra: significato del brano

In Viscere Fabri Fibra è la voce narrante che accompagna Nicol alla scoperta del futuro e di ciò che potrebbe accadere, talvolta rassicurandola. Di fatto, il tema centrale del brano è il tempo, in un racconto tra presente, passato e futuro. Ma non è tutto! Nel brano i due artisti parlano infatti anche di una lotta intima tra il desiderio di lasciarsi andare e il bisogno di controllo, dando vita a una canzone intensa e coinvolgente.

“Viscere”: testo del brano

Il testo del brano, parte della colonna sonora della serie Netflix Adorazione, sarà disponibile a partire da mercoledì 20 novembre.