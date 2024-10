Sanremo Giovani 2024: Nicol riflette sulla vita e sul crescere in “Come mare”

Sanremo giovani 2024 Nicol testo e significato di Come mare, il brano con cui la cantautrice diventata nota grazie alla partecipazione ad Amici partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025.

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO GIOVANI 2024 NICOL COME MARE significato del brano

Un brano che parla delle difficoltà e dei cambiamenti inevitabili della vita. Nicol si sente persa, circondato da persone che sembrano essersi distaccate emotivamente o aver perso i propri sogni. Si paragona a una “barca in questa vita” che viene continuamente trasportata dalle onde. Ma c’è la speranza perchè, anche se piove a lungo, il temporale prima o poi passa.

QUI per ascoltare la canzone

SANREMO GIOVANI 2024 NICOL COME MARE TESTO

Ci sono giorni

Che non passano più

E persone che dormono insieme

Ma non si piacciono più

In questo mondo che non guarda in faccia più nessuno

Mi ritrovo cuore in gola, spalla al muro

io chi sono?

Io

Sono barche in questa vita

Che va e viene come mare

Non può piovere per sempre

Ma può piovere per settimane

Da bambini non lo insegnano

Che un silenzio così piccolo

Può inghiottire come mare

Ci sono strade, canzoni, vestiti, parole

Che non ti stanno più bene

E uomini che sono cresciuti e non sognano più niente

In questo mondo che non guarda in faccia più nessuno

E mi ritrovo cuore in gola e spalla al muro

Io chi sono?

Io

Sono barche in questa vita

Che va e viene come mare

Non può piovere per sempre

Ma può piovere per settimane

Da bambini non lo insegnano

Che un silenzio così piccolo

Può inghiottire come mare

Come mare

Come mare

Na na na

Sono barche in questa vita

Che va e viene come mare

Non può piovere per sempre

Ma può piovere per settimane

Sotto questo cielo dimmelo

Mentre tutti guardano quaggiù

Non può piovere per sempre

Ma noi oggi siamo temporale

Da bambini non lo insegnano

Che un silenzio così piccolo

Puoi inghiottire come mare