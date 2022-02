Nesli parla alla sua vita e fa pace con se stesso nel nuovo brano “Il male minore”

Nesli Il male minore testo e significato del terzo brano estratto dal nuovo progetto musicale del cantautore.

Dopo aver lanciato Confessione – Story e Lazarus nel mese di gennaio Nesli, al lavoro con un nuovo team di lavoro e su etichetta Artist First, lancia il 25 febbraio una nuova canzone, Il Male minore, che anticipa l’album, prodotto dall’artista stesso e in uscita prossimamente.

Nesli il male minore significato

Ecco come Francesco racconta questo nuovo brano…

Il Male Minore è un brano che parla alla mia vita, è un dover far pace con se stessi, con le scelte fatte ad ogni bivio che mi si è aperto davanti. È una lettera che ha dentro la saggezza degli errori, la premura di un adulto, la consapevolezza di un uomo.

È l’ammissione di colpa di una persona consapevole che ogni sbaglio, col tempo, si trasforma in quel male minore, in un ricordo di cui non rimane niente nel male o nel bene. È l’accettazione che in quei ricordi c’è un punto in cui bisogna fermarsi, per tornare a sorridere, per ripartire. “Partire e tornare per ricominciare, ma mai come adesso.”

Il significato del brano emerge anche dalla foto scelta per la copertina del singolo e realizzata dal fotografo Dopoesco . “E’ il primo sguardo che si ha oltre le porte della stazione” racconta Nesli “la prima immagine che si presenta agli occhi di chi ha deciso di iniziare da capo, da solo, ma con un mondo davanti.”

NESLI IL MALE MINORE TESTO

(di Nesli, Daniele Bagnoli, Raffaele Littorio)

Prod. Rufio

Vita mia

che ti ho voluto più bene del mondo

che ti ho buttato via

come fa l’odio più profondo

trovare un senso quando sei nel fondo

sono Io

e dover pace con se stessi,

come farlo con Dio,

perché alla fine poi non ti perdoni

trovare un senso quando ti abbandoni

Corri perché passa in fretta

e questa vita è fatta di partenze e ritorni

ferma il tempo nel punto più bello della storia chiuso tra i ricordi

forse non ci serve molto per capire in fondo come deve andare

perché non rimane niente come immaginavi

ne il bene ne il male

Non ti ho più scritto lo sai

come facevo una volta

la musica non suona più

ora nessuno l’ascolta

potessi dirtelo ti direi, ognuno ha una destinazione

e ti direi che forse la scuola da piccolo era il male minore, come te

con la tua storia andata in mille pezzi

proprio come me

perché alla fine poi non conta niente

trovare un senso che duri per sempre

Corri perché passa in fretta

e questa vita è fatta di partenze e ritorni

ferma il tempo nel punto più bello della storia chiuso tra i ricordi

forse non ci serve molto per capire in fondo come deve andare

perché non rimane niente come immaginavi

ne il bene ne il male

Non ti ho più scritto lo sai

come facevo una volta

la musica non suona più

ora nessuno l’ascolta

potessi dirtelo ti direi, ognuno ha una destinazione

e ti direi che forse la scuola da piccolo era il male minore

Ti direi lascia stare le droghe

viaggia da solo, portati altrove

ti direi che non è tutto perso

ma sono soltanto parole

partire, tornare ma mai come adesso

ti direi questo è il senso

questo è il senso

Non ti ho più scritto lo sai

come facevo una volta

la musica non suona più

ora nessuno l’ascolta

potessi dirtelo ti direi, ognuno ha una destinazione

e ti direi che forse la scuola da piccolo era il male minore

Come tutto l’amore

mio padre era il male minore

mia madre era il male minore

anime sole, siamo soltanto persone

tradirsi era il male minore

con tutto il dolore

sei stata il mio posto milgiore

il mio dolore, il male minore

il male minore