Una lettera a se stesso in “Confessione – Story”, singolo che segna il ritorno di Nesli

Nesli Confessione Story testo con la forma di una lettera indirizzata a se stesso per il primo estratto dal nuovo progetto discografico, un disco in uscita nel 2022 che sarà anticipato da diverse pubblicazioni.

Per Francesco è tempo di cambiamenti con una nuova etichetta, Artist first, un nuovo manager (Eugenio Scotto) e nuove consapevolezze… pronto a guardare al futuro con uno sguardo sempre attento anche il proprio passato.

Proprio in quest’ottica è uscito per la prima volta sulla piattaforme digitali (e presto in vinile) il primo album di Nesli, Ego.

Il 7 gennaio è uscito Confessione – Story, brano prodotto da Nesli e Raffaele Littorio, il brano è una lettera che scrive a se stesso, di getto. È come un allenamento prima di un incontro, il respiro prima del salto.

L’album, prodotto da Nesli con il suo nuovo team, sarà un progetto pieno di vita, dolore, sangue e sudore; ma anche un disco libero, profondo e autentico, proprio come questo primo estratto.

NESLI CONFESSIONE STORY testo e audio

Forse non ricordo com’era quando ero piccolo

Quando avrei dovuto imparare a sentirmi unico

Quando avrei dovuto svegliarmi dal peggior incubo

E quando avrei dovuto capire che ero in pericolo

Forse no, non ricordo

Questo giorno è troppo lungo e io dentro ci muoio

Non sono come voglio, non sei quello che voglio

Tu scopati l’orgoglio tanto questo mondo è come te

Vuole solo un segno come un figlio dentro di sé

Io non mi assomiglio dentro tutto questo

Faccio un altro miglio e mi detesto

Cosa provi adesso che hai visto il mondo solo attraverso

Gli occhi sbarrati e un cielo terso?

Mi guardano pensando che abbia perso

Ma io non l’ho mai perso il senso

Sono qui che scrivo e non ci penso

La mente viaggia sempre controsenso

Io a cercare tento, sotto effetto dei giorni

Perché, se provi affetto, sprofondi

In bilico tra mondi immaginari

Tramonti visionari

Tra i conti della banca sempre pari

Con tutti i soldi spesi eravamo milionari

Forse no, non ricordo

Quando in testa avevo solamente questo sogno

Quando ti dicevo: “Io, se parto, non ritorno”

Non credo più all’inferno

O a un Dio che non ha mai voluto il meglio

Per ogni suo figlio in questa terra

Ma credo nella guerra perché ce l’ho nel sangue

Perché a ingoiare merda prima o poi diventi grande

Forse non ricordo com’era prima di questo

Prima di capire che in fondo nessuno è onesto

Prima delle firme sui fogli e di tutto il resto

Prima di vedere la tua faccia su un manifesto

Forse no, non ricordo

Le battaglie fatte fino all’ultimo secondo

Aspettando il tuo turno, il tuo treno, il tuo giorno

Perso sempre dentro lo stesso brutto sogno

Forse non ricordo il senso e la fatica

La follia e la voglia in questa cazzo di vita

Gli amici che non ho saputo più tenermi accanto

Non me ne vanto

Ma il diavolo, ma il diavolo si è preso il banco

Io seduto al tavolo all’ultima puntata

Se fosse una serie, sarebbe l’ultima puntata

Se fosse una serie, sarebbe l’arma puntata

Forse non ricordo com’era la vita prima

Prima di capire che perdere ci avvicina

All’idea di noi, sì, ma quella più cattiva

All’idea che poi, come il corpo, tutto va in rovina

Forse dovrei tornare a scrivere solo per me

Non per te, non per lui, non per loro, non per lei

Hanno fatto i soldi e sono in molti

Per me sono morti

E non l’ho mai visti come rei

Discorso uno: non sono nessuno

Passo e chiudo, fanculo