Nesli: in attesa del nuovo album arriva la ristampa del primo disco e un nuovo singolo “Confessione – Story”

Nesli nuovo singolo in arrivo ma non solo… Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato in questo articolo del nuovo album di Nesli, un disco che uscirà con Artist First nel 2022. Ma prima è tempo del ritorno del primo album, Ego, e di un nuovo singolo…

Nei giorni scorsi Francesco Tarducci, questo il vero nome di Nesli, ha iniziato a parlare sui social dei prossimi passi che porteranno a questo nuovo album e di una sorpresa in arrivo proprio oggi, 29 dicembre 2021, nel giorno del suo compleanno.

Ego, l’album d’esordio di Nesli, è finalmente disponibile per lo streaming su tutte le piattaforme di musica digitale per la prima volta a diciotto anni dalla pubblicazione. Ego viene pubblicato e distribuito da Artist First, l’etichetta discografica che accompagnerà il cantautore, rapper e produttore in questo nuovo percorso musicale.

Tutto cambia, tutto resta uguale, tutto passa e tutto torna. La mia vita è come la mia musica e viceversa, avrei voluto gestirla in modo diverso a volte ma mi sono sempre fatto trasportare da quello che sentivo, vivendo e scrivendo a modo mio.

Queste le parole del cantautore che, dopo quasi tre anni di silenzio, è pronto per tornare con della nuova musica ma “per andare avanti è importante ricordare da dove veniamo” e per questo il 29 dicembre festeggia il suo compleanno con la pubblicazione in digitale, del suo primo album.

Su Ego, Nesli dice che “è il mio primo album scritto, arrangiato e prodotto da me. Un album rap senza utilizzo di campioni ma solo strumenti suonati, pubblicato nel 2003.

Ego, pubblicato nel 2003 per Teste Mobili Records con la produzione dello Nesli e di Dj Myke, è un disco che già mette in luce una delle caratteristiche principali della scrittura di Nesli, l’introspezione.

Questa la tracklist che include anche un duetto con il fratello Fabri Fibra.

Intro Ecco fatto La mia immaginazione Parole da dedicarmi Eccomi qua Un volto un nome Piccolezze feat. Fabri Fibra Un altro giorno Forse Da domani Credi Qualcosa che cambia Sono tornato Più che puoi Forse Reverse Remix

NESLI NUOVO SINGOLO

Il nuovo percorso di Nesli non si ferma certo con il ritorno di Ego. L’artista ha infatti in serbo per i suoi fan una nuova release in digitale, un singolo dal nome Confessione – story che uscirà il 7 gennaio su tutte le piattaforme digitali.