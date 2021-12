Nesli cambia manager e discografica... arriverà nel 2022 il nuovo album

Nesli nuovo album in lavorazione. Il poeta punk, soprannome affibbiatogli dai suoi fan, tornerà nel 2022 con un nuovo disco frutto di nuove e importanti collaborazioni.

Negli ultimi sei anni Nesli ha pubblicato tre album con la Universal Music Italia seguito da Brando. Sei anni e due partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui una non proprio fortunatissima al fianco di Alice Paba, vincitrice di The Voice nonché altra artista seguita da Brando.

Con Universal Nesli ha pubblicato tre album: Andrà tutto bene nel 2015, Kill karma nel 2016 e Vengo in pace nel 2019. Dopo l’ultimo disco il cantautore ha scelto di prendersi un periodo di riflessione da cui sono arrivati importanti cambiamenti.

Nesli NUovo album

Con questo nuovo disco Nesli cambia discografica, passando da Universal a Artist First, e manager. Il nuovo è Eugenio Scotto, ex collaboratore di Facchinetti diventato negli ultimi anni un importante manager che segue con la sua One Shot Agency influencer, TikToker e cantanti. Tra loro Gio Evan, Marta Lo Sito, Paola Di Benedetto e Valerio Mazzei.

Interessante lo scambio di messaggi con Nesli pubblicati da Scotto nelle sue Instagram Stories che mette in evidenza il grande entusiasmo per questo nuovo album:

Nesli: Adesso non ci fermiamo, promettimelo.

Eugenio: Io sono partito… e non mi fermo davanti a niente e nessuno… fino a quando tu scriverai e mi darai musica per me è impossibile stare fermo….

Nesli: Scriviamo un altro pezzo di storia Scotto

Eugenio: Io sono pronto

Nesli: Lo so!!! Ho il numero uno con me. Sempre saputo. Sta venendo fuori un disco bellissimo.

Eugenio: Lo so, lo so… su quello non ho dubbi

Nel frattempo, come uso ormai comune per gli artisti, Nesli ha cancellato tutti i suoi post su Instagram lascando solo uno scatto accompagnato da un verso del suo brano più noto, La fine.

Nelle storie, sue e di Artist First appaiono fotogrammi che lo ritraggono in studio di registrazione. Insomma non ci resta che aspettare il nuovo anno.