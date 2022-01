Nesli: una celebrazione della tristezza su un sound hip hop per il nuovo singolo, “Lazarus – morti in piedi” (TESTO e AUDIO)

Nesli Lazarus testo e significato del nuovo singolo che anticipa l’album di prossima uscita.

Dopo la pubblicazione a inizio gennaio di Confessione – Story, brano che ha segnato il passaggio da Universal Music Italy a Artist First, il 28 gennaio è arrivato Lazarus, secondo estratto dal nuovo progetto discografico.

Nesli Lazarus significato del testo

Il brano, il cui titolo completo è Lazarus – morti in piedi, è stato prodotto dallo stesso Nesli e vuole essere una celebrazione della tristezza con un sound hip hop in cui l’artista non scende a patti né con il tempo, né con le mode.

Ecco come ne parla il poeta punk…

Lazarus nasce il giorno della mia ultima sbronza. Da quel momento, ormai tempo fa, non ho più bevuto alcolici. Con questo brano volevo, in qualche modo, evocare una preghiera nell’inciso e aprire la mia mente nelle strofe, quasi come a psicanalizzarmi

Le copertine dei nuovi brani hanno una direzione precisa. Nesli infatti ha scelto di utilizzare opere di artisti diversi con l’intento di affidare l’aspetto visivo di ogni canzone a chi di arte vive. Confessione ha visto all’opera Andrea Modesti mentre per Lazarus si è scelto di un lavoro del grafico Domenico Roberto.

Una copertina di cui Nesli tiene a spiegare il senso…

Questa cover esprime non la rinascita, ma l’attimo poco prima di essa.

Il mio “Lazarus” non si è ancora alzato, è ancora steso a terra, inerme, ma comunque vivo. I tre bicchieri esprimono proprio quella vita, sono a terra, caduti, in una posizione innaturale che non dovrebbe prevedere del vino all’interno, piuttosto fuori, ma non dentro.

Eppure quel vino eccolo lì, perché dopotutto anche chi è a terra, in un momento difficile, ha sempre un’anima.

Ed così, scritto con l’anima, l’album di Nesli che uscirà con un nuovo team nel 2022. Un disco pieno di vita, dolore, sangue e sudore; ma anche un progetto libero, profondo e autentico.

Nesli Lazarus testo e audio

Mi hanno detto “questo è vino, bevi”

mi hanno detto “prega un Dio e credi”

nella vita che non porta a niente

siamo tutti quanti morti in piedi

mi hanno detto “questo qui è tuo padre”

mi hanno detto “questa qui è tua madre”

nelle strade che mi portano a loro

Da mio fratello ho imparato come scordarsi

a mio fratello ho insegnato a drogarsi

e tutti quelli che mi chiedono “quando?”

rispondo non ci sarà mai un trovarsi

di mia sorella sento un po’ la mancanza

e ringraziarla non è mai abbastanza

e intanto questo tempo che avanza

ci lascia tutti poca speranza

Io che mi ricordo di te

tu che ti ricordi di me

tu che non l’hai fatto per me

io che non l’ho fatto per te

questo mondo è fatto per te

questo mondo è fatto per me

tu che andavi a scuola da sola

poi pranzavi sempre da sola

Mi hanno detto “questo è vino, bevi”

mi hanno detto “prega un Dio e credi”

nella vita che non porta a niente

siamo tutti quanti morti in piedi

mi hanno detto “questo qui è tuo padre”

mi hanno detto “questa qui è tua madre”

nelle strade che mi portano a loro

il passato che ho alle spalle scompare

Dagli amici hai capito che non hai amici

e nessuno ti capisce se non hai radici

da questa vita ho imparato chi non sono

e per tutti quegli errori mi perdono

girare in strada senza una meta

cammini da Loreto a San Babila

ce l’hai nell’anima come una lamina

l’amore qui non ci abita

Mi hanno detto “questa è la fine”

e stavolta forse è la fine

perché la distanza tra il bene e il male

se la guardi è troppo sottile

adesso ferma i ricordi

perché se no fanno male

anche se fingere a volte

è tutto ciò che rimane

Mi hanno detto “questo è vino, bevi”

mi hanno detto “prega un Dio e credi”

nella vita che non porta a niente

siamo tutti quanti morti in piedi

mi hanno detto “questo qui è tuo padre”

mi hanno detto “questa qui è tua madre”

nelle strade che mi portano a loro

il passato che ho alle spalle scompare

Mi hanno detto “questo è vino, bevi”

mi hanno detto “prega un Dio e credi”

nella vita che non porta a niente

siamo tutti quanti morti in piedi

mi hanno detto “questo qui è tuo padre”

mi hanno detto “questa qui è tua madre”

nelle strade che mi portano a loro

il passato che ho alle spalle scompare

Non c’è niente di sbagliato là fuori

non c’è niente di sbagliato in te

come non c’è niente di perfetto

ci sono solo momenti inspiegabili, vuoti immensi

disordine

l’anima e il diavolo

ma il diavolo non esiste

e forse neanche l’anima